Netanjahu vyzval Ganca, aby nenástojil na voľbách, Ganc to odmietol

Jeruzalem 2. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiadal svojho koaličného partnera - centristický blok Modrá a biela (Kachol lavan) -, aby zabránil ďalším predčasným parlamentným voľbám v Izraeli. Líder bloku Benny Ganc však túto výzvu odmietol, informoval v stredu spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Netanjahu vo svojom stredajšom prejave tvrdil, že Izrael nepotrebuje predčasné voľby, ktoré hrozia po tom, ako poslanci v stredu predbežne schválili návrh na rozpustenie izraelského parlamentu (Kneset). Tento návrh predložila opozícia a v hlasovaní ho podporil aj Gancov blok.



Natanjahu následne svojho koaličného partnera vyzval, aby stiahol svoju podporu pre tento návrh - jeho realizácia bude totiž znamenať rozpad vládnej koalície, rozpustenie parlamentu a predčasné voľby, štvrté v priebehu dvoch rokov.



Netanjahu zdôraznil, že "obyvatelia Izraela chcú svornosť, nie voľby. Chcú vakcíny, nie reportáže o voľbách". Apeloval, že teraz treba "politiku odložiť bokom" a vyzval Ganca, aby "zatiahol brzdu" a "neťahal krajinu do volieb", keď je nutné zamerať na boj s koronavírusom.



Súčasné dni označil Netanjahu za "dramatické" aj preto, že Izrael čelí "vážnym bezpečnostným výzvam". Vysvetlil, že "nepriatelia Izraela sa nám neustále snažia ublížiť". Varoval, že Izrael bude na tieto snahy primerane reagovať.



Vo svojom príhovore pripomenul aj dohody o normalizácii vzťahov uzavreté s arabskými krajinami a vyjadril nádej, že sa k tejto iniciatíve pripoja aj ďalšie štáty regiónu.



Ganc v reakcii na Netanjahuovo vyhlásenie zverejnil videozáznam, v ktorom odmietol premiérovu výzvu. Naopak, Netanjahua obvinil, že zo schvaľovania rozpočtu na rok 2020 si urobil nástroj na vydieranie. Keby podľa neho Netanjahu nečelil súdnym procesom pre korupciu, bol by rozpočet. "Keby nebol súdny proces, bola by svornosť."



Minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi, ktorý je členom Gancovho bloku, podľa TOI upozornil, že v Netanjahuovom 15-minútovom prejave ani raz nezaznelo slovo "rozpočet".



V dôsledku hlbokých rozporov izraelská vláda ešte stále nepresadila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020. Táto situácia spôsobuje Izraelčanom vážne ťažkosti a škrty v ekonomike, a to v čase, keď miera nezamestnanosti pre koronakrízu stúpla na viac ako 20 percent.



Izrael zažil od marca tohto roku dva celoplošné lockdowny, pričom odborníci varujú, že rastúca miera infekčnosti by mohla mať za následok návrat k prísnym obmedzeniam, ktoré boli zrušené len nedávno.



Ak nebude rozpočet na rok 2020 schválený do 23. decembra, zákon stanovuje automatické rozpustenie parlamentu a vypísanie nových volieb.