< sekcia Zahraničie
Netanjahu vyzval Iráncov, aby povstali proti teokratickému režimu
Netanjahu sa obrátil aj na menšiny v Iráne, aby sa zjednotili v snahe zvrhnúť vládnuci režim.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 1. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu na sociálnych sieťach zverejnil videopríhovor vytvorený prostredníctvom umelej inteligencie, v ktorom iránsky ľud v perzštine vyzval, aby sa vzbúril proti teokratickému režimu. Rovnaké posolstvo Netanjahu adresoval Iráncom aj v inom videu, v ktorom sa im však prihováral v hebrejčine.
V príhovore zverejnenom aj na platforme X Netanjahu avizoval, že Izrael „v najbližších dňoch zasiahne tisíce cieľov teroristického režimu“ a vytvoríme tak „podmienky pre statočný iránsky ľud, aby sa oslobodil z reťazí tyranie.“ Netanjahu Iráncov vyzval, aby si túto príležitosť nenechali ujsť, lebo „prichádza len raz za generáciu.“
Apeloval na Iráncov, aby „neostávali pasívni“ a pripravili sa na chvíľu, keď budú musieť masovo vyjsť do ulíc a „dokončiť začaté – zvrhnúť režim teroru, ktorý vám skomplikoval životy.“
Netanjahu sa obrátil aj na menšiny v Iráne, aby sa zjednotili v snahe zvrhnúť vládnuci režim.
Izrael a Irán majú dlhodobo napäté vzťahy, pričom hlavnými bodmi sporu sú iránsky jadrový program, vojenská prítomnosť Teheránu v blízkovýchodnom regióne a podpora militantných skupín vrátane Hizballáhu v Libanone a Hamasu na palestínskych územiach.
V príhovore zverejnenom aj na platforme X Netanjahu avizoval, že Izrael „v najbližších dňoch zasiahne tisíce cieľov teroristického režimu“ a vytvoríme tak „podmienky pre statočný iránsky ľud, aby sa oslobodil z reťazí tyranie.“ Netanjahu Iráncov vyzval, aby si túto príležitosť nenechali ujsť, lebo „prichádza len raz za generáciu.“
Apeloval na Iráncov, aby „neostávali pasívni“ a pripravili sa na chvíľu, keď budú musieť masovo vyjsť do ulíc a „dokončiť začaté – zvrhnúť režim teroru, ktorý vám skomplikoval životy.“
Netanjahu sa obrátil aj na menšiny v Iráne, aby sa zjednotili v snahe zvrhnúť vládnuci režim.
Izrael a Irán majú dlhodobo napäté vzťahy, pričom hlavnými bodmi sporu sú iránsky jadrový program, vojenská prítomnosť Teheránu v blízkovýchodnom regióne a podpora militantných skupín vrátane Hizballáhu v Libanone a Hamasu na palestínskych územiach.