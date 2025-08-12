Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Netanjahu vyzval Iráncov protestovať proti odstávkam vody a energie

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Netanjahu rozprával o nedostatku vody v Iráne a o rýchlom vyprázdňovaní jeho vodných nádrží. V záujme šetrenia energie minulý týždeň v krajine nariadili taktiež uzavretie mnohých vládnych úradov.

Tel Aviv 12. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyzval obyvateľov Iránu, aby vyšli do ulíc a vyžadovali od svojej vlády vyvodenie zodpovednosti za odstávky energie a vody v uplynulých dňoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Netanjahu vo videopríhovore na sociálnych sieťach rozprával o nedostatku vody v Iráne a o rýchlom vyprázdňovaní jeho vodných nádrží. V záujme šetrenia energie minulý týždeň v krajine nariadili taktiež uzavretie mnohých vládnych úradov.

„V tomto brutálnom letnom teple nemáte ani čistú, studenú vodu, ktorú by ste mohli dať svojim deťom. Tu je skvelá správa - v okamihu, keď bude vaša krajina slobodná, najlepší izraelskí odborníci navštívia každé iránske mesto a prinesú so sebou najmodernejšie technológie a know-how,“ vyhlásil.

Netanjahu vyzval Iráncov, aby „riskovali pre slobodu, išli do ulíc a vybudovali lepšiu budúcnosť pre svoje rodiny a pre všetkých Iráncov“. Izraelský premiér video na sociálnych sieťach zverejnil približne dva mesiace po konci 12-dňového konfliktu medzi oboma krajinami.

Agentúra AFP pripomína, že Netanjahu už v minulosti využíval videá cielené na obyvateľov krajín, s ktorými má Izrael spory, a vyzýval v nich tamojších obyvateľov, aby vzali veci do vlastných rúk.
