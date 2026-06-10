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Netanjahu vyzval ľud Libanonu, aby sa pripojil k boju proti Hizballáhu
Bojovníci Hizballáhu pokračujú v útokoch na izraelské jednotky, ktoré vtrhli do južného Libanonu, pričom v stredu na ne zaútočili raketami a dronmi.
Autor TASR
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Jeruzalem 10. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyzval libanonský ľud, aby sa pripojil k boju Izraela proti hnutiu Hizballáh, pričom vyhlásil, že toto proiránske libanonské militantné hnutie si vzalo ich krajinu za „rukojemníka“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izrael nevedie vojnu s vami. Vedieme vojnu s Hizballáhom, ktorý si vzal vašu krajinu za rukojemníka... Túžime po mieri s vami, s Libanonom,“ uviedol Netanjahu vo videoposolstve adresovanom obyvateľom Libanonu.
„Izrael s vami chce mier. Chopte sa svojej budúcnosti. Pridajte sa k Izraelu. Budujte bezpečnosť a prosperitu pre všetky naše deti. A hneď po zneškodnení Hizballáhu budú možnosti nekonečné. Budú siahať až k nebesám,“ dodal v posolstve izraelský premiér.
Hnutie Hizballáh zatiahlo Libanon do blízkovýchodnej vojny 2. marca, keď spustilo raketovú paľbu na Izrael s cieľom podporiť Irán, pripomína AFP. Hnutie minulý týždeň odmietlo dohodu o podmienečnom prímerí, ktorá stanovovala „úplné zastavenie“ paľby zo strany Hizballáhu, no nespomínala ukončenie izraelských útokov.
Bojovníci Hizballáhu pokračujú v útokoch na izraelské jednotky, ktoré vtrhli do južného Libanonu, pričom v stredu na ne zaútočili raketami a dronmi.
Libanonské úrady uvádzajú, že izraelské útoky zabili v krajine od marca takmer 3700 ľudí. Na izraelskej strane zahynulo v Libanone podľa armády 29 vojakov a jeden civilný dodávateľ.
Irán trvá na tom, že Libanon musí byť súčasťou akejkoľvek dohody o ukončení širšej blízkovýchodnej vojny. Vyhliadky na dohodu sú však aktuálne opäť otázne po tom, čo si Irán a Spojené štáty opäť vymenili paľbu.
„Izrael nevedie vojnu s vami. Vedieme vojnu s Hizballáhom, ktorý si vzal vašu krajinu za rukojemníka... Túžime po mieri s vami, s Libanonom,“ uviedol Netanjahu vo videoposolstve adresovanom obyvateľom Libanonu.
„Izrael s vami chce mier. Chopte sa svojej budúcnosti. Pridajte sa k Izraelu. Budujte bezpečnosť a prosperitu pre všetky naše deti. A hneď po zneškodnení Hizballáhu budú možnosti nekonečné. Budú siahať až k nebesám,“ dodal v posolstve izraelský premiér.
Hnutie Hizballáh zatiahlo Libanon do blízkovýchodnej vojny 2. marca, keď spustilo raketovú paľbu na Izrael s cieľom podporiť Irán, pripomína AFP. Hnutie minulý týždeň odmietlo dohodu o podmienečnom prímerí, ktorá stanovovala „úplné zastavenie“ paľby zo strany Hizballáhu, no nespomínala ukončenie izraelských útokov.
Bojovníci Hizballáhu pokračujú v útokoch na izraelské jednotky, ktoré vtrhli do južného Libanonu, pričom v stredu na ne zaútočili raketami a dronmi.
Libanonské úrady uvádzajú, že izraelské útoky zabili v krajine od marca takmer 3700 ľudí. Na izraelskej strane zahynulo v Libanone podľa armády 29 vojakov a jeden civilný dodávateľ.
Irán trvá na tom, že Libanon musí byť súčasťou akejkoľvek dohody o ukončení širšej blízkovýchodnej vojny. Vyhliadky na dohodu sú však aktuálne opäť otázne po tom, čo si Irán a Spojené štáty opäť vymenili paľbu.