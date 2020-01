Netanjahu vyzval Macrona, aby sa pripojil k sankciám voči Teheránu

Jeruzalem/Teherán 22. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval v stredu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa pripojil k tlaku a sankciám proti Teheránu po sporných iránskych krokoch v oblasti využívania jadrovej energie a agresívnom konaní v regióne.



Netanjahu a Macron počas svojho stretnutia v Jeruzaleme diskutovali aj o situácii v Libanone a v Líbyi.



Ako informoval izraelský spravodajský portál Ynetnews, Netanjahu neskôr vyhlásil, že s Macronom sa dohodli, že obe krajiny nadviažu "strategický dialóg" s cieľom pokračovať v posilňovaní bilaterálnej spolupráce a dosahovať spoločné ciele v regionálnych otázkach."



Stretnutie Macrona s Netanjahuom bolo jedným z programu návštevy francúzskeho prezidenta v Izraeli, ktorá sa koná pri príležitosti 5. svetového fóra o holokauste. Na tomto podujatí sa v stredu a štvrtok zídu zástupcovia takmer 50 krajín z celého sveta.



Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu podľa agentúry Reuters opäť vyhlásil, že Irán sa nebude nikdy snažiť získať jadrové zbrane, a to s jadrovou dohodou či bez nej. Okrem toho apeloval na európske mocnosti, aby sa vyhli "omylu Washingtonu", ktorý odstúpil od jadrovej zmluvy uzavretej medzi jadrovými mocnosťami a Iránom v roku 2015.



Rúhání vo svojom vyhlásení upozornil, že "európske mocnosti budú zodpovedné za následky porušenia zmluvy" s Iránom.



V reakcii na odstúpenie Washingtonu od jadrovej dohody - v roku 2018 - a na opätovné uvalenie amerických sankcií na Irán Teherán postupne odstupoval od záväzkov, ktoré preň z dohody vyplývali.



Rúhání však v stredu uviedol, že Irán zostáva oddaný zmluve a mohol by zmeniť svoj postoj, ak by si ostatné zmluvné strany plnili svoje záväzky.