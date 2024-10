Netanjahu vyzval mierovú misiu OSN v Libanone na okamžitú evakuáciu

Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benajmin Netanjahu v nedeľu vyzval generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Antónia Guterresa, aby presunul Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL), rozmiestnené na juhu krajiny, "mimo nebezpečia". V uplynulých dňoch sa pri izraelskej paľbe zranilo päť príslušníkov UNIFIL-u. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



"Pán generálny tajomník, stiahnite sily UNIFIL z oblasti ohrozenia. Malo by sa tak udiať ihneď a okamžite," vyhlásil Netanjahu vo videu, ktoré zverejnila jeho kancelária. Ide o prvé verejné vyjadrenie izraelského premiéra k tejto otázke.



Reuters pripomína, že Netanjahuova výzva prichádza deň po tom, ako sa velenie UNIFIL-u jednohlasne odmietlo stiahnuť z pohraničnej oblasti Libanonu a Izraela známej ako modrá línia.



AFP pripomína, že modrá línia je neoficiálna demarkačná čiara, ktorú vytvorila OSN v roku 2000, keď sa izraelské sily po 22 rokoch okupácie stiahli z južného Libanonu. Do mierovej misie UNIFIL ktorá na hraničnú oblasť dohliada, sa zapojilo už viac ako 10.000 vojakov z viac než 50 krajín sveta.



Netanjahu vo videu uviedol, že izraelské sily niekoľkokrát požiadali UNIFIL, aby z oblasti odišli, čo ale podľa jeho slov opakovane odmietli. "Vaše odmietavé stanovisku k evakuácii vojakov UNIFIL-u z nich robí rukojemníkov Hizballáhu. Ohrozujete tým životy ich, ako aj našich vojakov," vyhlásil Netanjahu.



Na margo zranení príslušníkov UNIFIL-u Netanajhau uviedol, že Izrael tieto zranenia mrzia a robí všetko preto, aby im zabránil. Podľa izraelského premiéra sa im dá jednoducho zabrániť, a to stiahnutím mierových síl z oblasti ohrozenia.