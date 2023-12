Netanjahu vyzval MVČK, aby viac naliehal na stretnutie s rukojemníkmi

Jeruzalem 15. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyzval prezidentku Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjanu Spoljaričovú, aby táto organizácia viac naliehala na stretnutie s rukojemníkmi, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas drží v Pásme Gazy. Došlo medzi nimi preto k ostrej výmene názorov. TASR správu prevzala od agentúr AP a AFP.



"Máte všetky možnosti, je to vaše právo a očakáva sa od vás, že vyviniete verejný tlak na Hamas," povedal Netanjahu Spoljaričovej na stretnutí v Izraeli. Videozáznam z neho zverejnil jeho úrad.



"Nebude to fungovať," odpovedala mu Spoljaričová s tým, že verejný nátlak by hnutie Hamas len utvrdil v jeho postojoch.



"Tým si nie som istý," reagoval Netanjahu.



"Je to tak," odpovedala Spoljaričová.



"Tak čo keby ste to skúsili," ukončil výmenu názorov Netanjahu.



Netanjahu počas stretnutia zároveň Spoljaričovej podal balík liekov a následne ju vyzval, aby MVČK "splnil svoje poslanie a doručil ich rukojemníkom v Pásme Gazy".



Spoljaričová na sociálnu sieť X (predtým Twitter) napísala, že MVČK "musí dostať povolenie", aby mohlo dôjsť k stretnutiu s rukojemníkmi. V minulosti verejne vyzvala Hamas, aby takúto návštevu umožnil aj aby ich okamžite prepustil. Hamas to však odmietol.



Počas návštevy Izraela sa Spoljaričová stretne aj s príbuznými izraelských rukojemníkov.



Izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen zároveň vyhlásil, že "pokiaľ si Červený kríž neplní svoje poslanie, ktorým je poskytovanie životne dôležitej podpory a liekov uneseným, nemá právo existovať, a toto od Červeného kríža žiadame".



Počas týždňového prímeria Hamas pustil na slobodu 105 rukojemníkov výmenou za to, že Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov. MVČK zorganizoval prepravu týchto rukojemníkov z Pásma Gazy do Egypta alebo do Izraela, no do vyjednávania sa priamo nezapojil.



Hamas zajal počas útoku na Izrael zo 7. októbra približne 240 rukojemníkov, ktorých uniesol do Pásma Gazy. Na izraelskom území zároveň vtedy palestínski militanti zabili okolo 1200 ľudí, a to prevažne civilistov. Tento útok vyvolal masívnu odvetnú reakciu Izraela a vojnu v Pásme Gazy, počas ktorej podľa palestínskych úradov zahynulo viac než 18.400 ľudí, najmä civilistov.