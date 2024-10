Netanjahu vyzval na prepustenie rukojemníkov a nový začiatok

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že ak palestínski radikáli prepustia už vyše roka väznených izraelských rukojemníkov, zachránia si život. Netanjahu súčasne pohrozil, že Izrael zúčtuje s každým, kto rukojemníkom ublíži. Izraelský premiér to uviedol vo videopríhovore, o ktorom informoval web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Smrť vodcu hnutia Hamas Jahjá Sinwára, ktorý prišiel o život v stredu pri operácii izraelskej armády na juhu Pásma Gazy, označil Netanjahu za dôležitú etapu, ale upozornil, že "vojna sa ešte neskončila".



Obyvateľom Pásma Gazy, kde Hamas roky vládne, však izraelský premiér odkázal, že Sinwárova smrť je pre nich príležitosťou, aby "sa konečne vymanili z tyranie".



Sinwár im podľa Netanjahua zničil život. "Povedal vám, že je lev, ale v skutočnosti sa skrýval v temnom brlohu. A bol zabitý, keď v panike utekal pred našimi vojakmi," doplnil Netanjahu a "teroristom z Hamasu" odkázal, že ich vodcovia utekajú, ale budú Izraelom zlikvidovaní.



V prejave adresovanom aj ľuďom na Blízkom východe Netanjahu vyhlásil, že súčasné dianie poskytuje "skvelú príležitosť, ako zastaviť os zla a budovať inú budúcnosť".



Dodal, že Sinwárovo zabitie objasňuje kritikom v Izraeli aj v zahraničí, prečo súčasná izraelská vláda trvala na pokračovaní vojny a na vstupe do mesta Rafah, "opevnenej bašty Hamasu, kde sa skrýval Sinwár a mnohí vrahovia".



Napriek úspechu, ktorý v podobe Sinwárovej eliminácie dosiahla izraelská armáda a tajná služba Šin Bet, Netanjahu vo videopríhovore varoval, že táto vojna sa ešte neskončila a naďalej si vyberá veľa obetí.



Prepustenie rukojemníkov - zavlečených do Pásma Gazy po vpáde palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023 - žiadal vo štvrtok večer aj izraelský minister obrany Joav Galant, ktorý bojovníkov Hamasu vyzval, aby po smrti svojho vodcu zložili zbrane a vzdali sa.



Uviedol, že zabitie Sinwára sa pripája k dlhej sérii eliminácií, pričom spomenul meno vodcu libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha či vojenského veliteľa Hamasu Muhammada Dajfa. Avizoval, že Izrael bude prenasledovať a odstraňovať svojich nepriateľov.



"Sinwár zomrel na úteku. Nezomrel ako veliteľ, ale ako niekto, kto sa staral len o seba," povedal minister. Podľa neho je Sinwárov prípad jasným odkazom, že izraelská armáda nájde každého, kto sa pokúsi ublížiť občanom Izraela alebo jeho bezpečnostným silám, a bude ho brať na zodpovednosť.