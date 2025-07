Netanjahu vyzval sýrsku vládu, aby stiahla svoje jednotky od Damasku

Jeruzalem 17. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok opätovne vyzval sýrsku vládu, aby stiahla svoje jednotky z oblastí južne od Damasku. Izraelská vláda presadzuje zriadenie demilitarizovanej zóny v tomto regióne, do ktorého spadá aj provincia Suwajdá, kde v uplynulých dňoch pri násilnostiach medzi etnickými skupinami zahynulo 500 ľudí. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA a portálu Times of Israel.



„Stanovili sme jasnú politiku: demilitarizácia regiónu južne od Damasku, od Golanských výšin až po oblasť Džabal ad-Durúz. To je pravidlo číslo jedna,“ vyhlásil Netanjahu vo videopríhovore. „Druhým pravidlom je ochrana bratov našich bratov drúzov,“ vyhlásil.



Sýrska islamistická vláda pod vedením dočasného prezidenta Ahmada Šaru podľa Netanjhua obe tieto izraelské pravidlá porušila, keď poslala armádu južne od Damasku a začala masakrovať drúzov. „Nedovolíme, aby vojenské sily postúpili južne od Damasku, nedovolíme, aby ublížili drúzom v Džabal ad-Durúz,“ deklaroval.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov a vzdušné útoky vykonal Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov.



Strany konfliktu v stredu uzavreli prímerie. Sýrska armáda neskôr oznámila začiatok odsunu svojich jednotiek z mesta Suwajdá.



Prímerie bola podľa Netanjhua dosiahnuté silou a nie prostredníctvom žiadostí ani prosieb. „Konali sme a budeme konať podľa potreby,“ prisľúbil.



Arabsky hovoriaci drúzovia sú etnicko-náboženskou skupinou, ktorá sa začiatkom 11. storočia oddelila od ismailitskej vetvy šiitského islamu. Za moslimov sa však nepovažujú. V Sýrii ich žije asi 700.000, pričom ich baštou je Suwajdá. Viac ako 100.000 ich žije aj v Izraeli a ním okupovaných Golanských výšinách.