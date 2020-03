Netanjahu vyzýva vytvoriť v Izraeli krízový vládny kabinet

Jeruzalem 12. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyzval svojho rivala Bennyho Ganca na vytvorenie krízového vládneho kabinetu, ktorý by riešil problém so šírením nákazy spôsobenej novým koronavírusom a dostal by krajinu z patovej politickej situácie vyvolanej opakovanými predčasnými voľbami.



Podľa agentúry AP prišiel Netanjahu s touto ponukou vo štvrtok večer vo svojom televíznom prejave k národu. Denník Haarec na svojej webovej stránke uviedol, že Ganc Netanjahuov návrh zvažuje.



"Vyzývam na vytvorenie krízovej vlády, a to teraz, dokonca aj hneď dnes večer," apeloval Netanjahu a dodal, že "spoločne budeme bojovať za záchranu životov občanov". V tejto situácii podľa Netanjahua treba "politiku nechať bokom".



Izrael bol donedávna relatívne uchránený pred šírením koronavírusu SARS-CoV-2, keď tam naň pozitívne diagnostikovali len niečo vyše sto prípadov. V posledných dňoch však bilancia nakazených začala stúpať.



V snahe spomaliť šírenie koronavírusu Izrael zaviedol množstvo prísnych obmedzení: dal desaťtisíce ľudí do ochrannej karantény, nariaďuje všetkým Izraelčanom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, aby zostali v domácej izolácii, a zakázal vstup do krajiny takmer všetkým turistom.



Ganc, ktorý donedávna vylučoval partnerstvo s Netanjahuom, pričom sa odvolával na súdne stíhanie úradujúceho predsedu vlády pre obvinenie z korupcie, ktoré sa má začať na budúci týždeň.



Vzhľadom na nutnosť riešiť epidemiologickú krízu v krajine však Ganc vo štvrtok prejavil otvorenosť smerom k dosiahnutiu kompromisu s Netanjahuom, keď vyhlásil, že "Modrá a biela pod mojím vedením podporí všetky vhodné opatrenia a v tomto zložitom a citlivom čase dá bokom všetky politické úvahy".



Z výsledkov nedávnych predčasných volieb v Izraeli vyplýva, že najviac hlasov vo voľbách získala Netanjahuova strana Likud, ktorej v 120-člennom Knesete prináleží 36 kresiel. So svojimi spojencami má tak v parlamente kontrolu nad 58 mandátmi a do nadpolovičnej väčšiny 61 hlasov jej chýbajú tri hlasy.



Gancom vedený centristický blok Modrá a biela získal 33 parlamentných mandátov. Ak by Ganc získal podporu ultrapravicovej strany Izrael, náš domov, ako aj ľavicovej koalície a koalície arabských strán, mal by v parlamente požadovanú nadpolovičnú väčšinu hlasov a mohol by zostavovať vládu.