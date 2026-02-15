Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Netanjahu: Z Iránu treba dostať všetok obohatený urán

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Ďalšie kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi je naplánované na utorok v Ženeve opäť za sprostredkovania Ománu.

Autor TASR
Jeruzalem 15. februára (TASR) — Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu v prejave v Jeruzaleme vyhlásil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom musí obsahovať niekoľko bodov. Jedným z nich je odstránenie všetkého obohateného uránu z územia Iránu. Informovala o tom agentúra AFP.

Netanjahu ďalej povedal, že Irán by nemal mať k dispozícii žiadne kapacity na obohacovanie uránu. Demontovať by sa preto mali zariadenia a infraštruktúra, ktoré obohacovanie umožňujú. Tretím bodom je vyriešenie otázky balistických rakiet.

V júni 2025 uskutočnil Izrael s podporou USA niekoľko útokov na iránske jadrové zariadenia. Krátko predtým inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) uviedli, že Irán má k dispozícii viac ako 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent.

Na nedeľňajšej konferencii riaditeľov významných židovských organizácií pôsobiacich v USA Netanjahu povedal, že na týchto podmienkach trval aj počas nedávneho rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zároveň požadoval trvalý dozor na jadrovým programom Teheránu.

„Musí existovať skutočná inšpekcia, dôkladná inšpekcia, žiadne inšpekcie oznámené v predstihu, ale účinná kontrola všetkých vyššie uvedených oblastí. Toto sú prvky, ktoré považujeme za dôležité pre dosiahnutie dohody,“ uviedol Netanjahu.

Teherán a Washington obnovili 6. februára nepriame rokovania v ománskej metropole Maskat. Uskutočnili sa po tom, USA pohrozili Iránu v súvislosti s krvavým potlačením protivládnych protestov vojenským úderom a do regiónu vyslali dve lietadlové lode.

Ďalšie kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi je naplánované na utorok v Ženeve opäť za sprostredkovania Ománu.
