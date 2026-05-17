Netanjahu: Zabili sme už takmer všetkých strojcov útokov zo 7. októbra
Po útoku Hamasu na južný Izrael, pri ktorom zahynulo viac ako 1200 ľudí a ďalších viac ako 200 padlo do zajatia, Izrael spustil vojenské ťaženie v Pásme Gazy.
Autor TASR
Jeruzalem 17. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že izraelským ozbrojeným silám sa už podarilo zabiť takmer všetkých strojcov útoku zo 7. októbra, ktorý uskutočnilo palestínske militantné hnutie Hamas. Vyjadril sa tak deň po smrti vodcu Hamasu v Pásme Gazy a veliteľa vojenského krídla hnutia Izzaddína Haddáda. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
„Sľúbil som, že každý jeden z tých, ktorí stáli za týmto masakrom a zajatím rukojemníkov, bude až do posledného zneškodnený a sme veľmi blízko k splneniu tohto cieľa,“ deklaroval a Haddáda označil za „odporného teroristu“.
Po útoku Hamasu na južný Izrael, pri ktorom zahynulo viac ako 1200 ľudí a ďalších viac ako 200 padlo do zajatia, Izrael spustil vojenské ťaženie v Pásme Gazy. Jeho spravodajské a vojenské zložky sa zároveň zamerali na lídrov hnutia a strojcov masakrov zo 7. októbra.
Izraelu sa postupne podarilo zabiť hlavných lídrov Hamasu a aj ich nástupcov. Ešte v júli v 2024 zabili dlhoročného veliteľa Brigád Izzadína Kasáma Muhammada Dajfa. V tom istom mesiaci sa obeťou izraelských útokov stal aj šéf Hamasu Ismaíl Haníja a o niekoľko mesiacov neskôr jeho nástupca Jahjá Sinwár. Sinwárovho brata Muhammada, ktorý po ňom prebral vedenie Hamasu v Pásme Gazy, Izrael zabil v máji 2025. Jeho nástupcu Haddáda Izrael zabil v piatok pri leteckom útoku v meste Gaza.
Netanjahu tiež vo svojom nedeľňajšom vyhlásení povedal, že izraelské sily kontrolujú 60 percent Pásma Gazy. „Máme Hamas pod kontrolou. Presne vieme, aká je naša úloha. Je ňou zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael,“ zdôraznil premiér.
Z jeho vyhlásenia podľa AFP vyplýva, že izraelská armáda rozširuje svoju operačnú prítomnosť v Gaze, a to v nadväznosti na nedávne mediálne správy, podľa ktorých izraelské jednotky postúpili smerom k novo vyznačenej „oranžovej línii“.
Podľa podmienok prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali USA a ktoré platí od 10. októbra, sa však mali izraelské sily stiahnuť k takzvanej „žltej línii“ v Gaze, čím by si ponechali kontrolu nad 53 percentami tohto palestínskeho územia.
