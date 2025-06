Netanjahu: Zabitie iránskeho vodcu Chameneího by ukončilo konflikt

Tel Aviv 16. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok naznačil, že zabitím iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího by sa skončil konflikt medzi dvoma znepriatelenými krajinami. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a stanice ABC News.



„Neviedlo by to k eskalácii konfliktu, ale k jeho ukončeniu,“ uviedol Netanjahu v rozhovore pre televíznu stanicu ABC News pri otázke, či americký prezident Donald Trump vetoval plán Izraela na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu.



Netanjahu na otázku, či sa Izrael o to aj skutočne pokúsi, odpovedal, že Tel Aviv „robí to, čo musí“. „Nebudem zachádzať do podrobností, ale zamerali sme sa na ich najlepších jadrových vedcov,“ povedal izraelský premiér a výskumníkov prirovnal k „Hitlerovmu jadrovému tímu“.



„Irán chce večnú vojnu a privádza nás na pokraj jadrovej vojny. Izrael tomu zabraňuje, ukončuje túto agresiu a to môžeme urobiť len tak, že sa postavíme silám zla,“ vyhlásil Netanjahu.