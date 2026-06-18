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Netanjahu: Zachovanie úzkych vzťahov s USA je kľúčové
Prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - v stredu podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Autor TASR
Jeruzalem 18. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok zdôraznil dôležitosť zachovania úzkych vzťahov so Spojenými štátmi. Podľa jeho slov stál Washington počas vojny s Iránom „bok po boku“ Izraela, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Boj sa ešte neskončil a pred nami stoja ďalšie výzvy. Vyžadujú si rozvážny úsudok, neochvejnú obranu bezpečnostných záujmov Izraela a zároveň zachovanie našich kľúčových vzťahov s našimi americkými priateľmi, ktorí v tomto boji stáli bok po boku s nami – partnerstvo, ktoré si hlboko ceníme,“ povedal Netanjahu na slávnostnom podujatí podľa vyhlásenia jeho kancelárie.
Prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - v stredu podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode.
Netanjahu sa k memorandu doteraz priamo nevyjadril. Niektorí členovia jeho koalície však dokument odmietli ešte pred stredajším zverejnením jeho podrobností.
Izraelskí analytici memorandum ostro kritizovali s argumentom, že v podstate zakotvuje iránske zisky a odkladá otázku, ktorá je pre Izrael najcitlivejšia - jeho bezpečnosť.
Hoci dokument rieši zníženie zásob obohateného uránu v Iráne, nespomína sa v nej riešenie iránskeho raketového programu, ktorého likvidácia bola kľúčovým cieľom Izraela počas vojny na Blízkom východe.
Niekoľko hodín pred oznámením memoranda kritizoval Netanjahua americký prezident Donald Trump za spustenie útokov v Libanone. „Je to veľmi ťažký človek,“ povedal Trump o izraelskom premiérovi. „Aby som bol úprimný, mal by nám byť za toto veľmi vďačný. Lebo keby Irán mal jadrovú zbraň, Izrael by nevydržal ani dve hodiny,“ dodal.
Spravodajský portál Axios informoval, že Trump chápal, že Izrael sa musel brániť pred útokmi libanonského militantného hnutia Hizballáh. Mal však pocit, že Netanjahu v posledných dňoch situáciu eskaloval neprimerane.
S odvolaním sa na amerického predstaviteľa Axios konštatoval, že Trumpa znepokojoval rozsah civilných obetí v Libanone a namietal proti tomu, aby Izrael ničil celé budovy len kvôli eliminácii jedného veliteľa Hizballáhu.
„Boj sa ešte neskončil a pred nami stoja ďalšie výzvy. Vyžadujú si rozvážny úsudok, neochvejnú obranu bezpečnostných záujmov Izraela a zároveň zachovanie našich kľúčových vzťahov s našimi americkými priateľmi, ktorí v tomto boji stáli bok po boku s nami – partnerstvo, ktoré si hlboko ceníme,“ povedal Netanjahu na slávnostnom podujatí podľa vyhlásenia jeho kancelárie.
Prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - v stredu podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode.
Netanjahu sa k memorandu doteraz priamo nevyjadril. Niektorí členovia jeho koalície však dokument odmietli ešte pred stredajším zverejnením jeho podrobností.
Izraelskí analytici memorandum ostro kritizovali s argumentom, že v podstate zakotvuje iránske zisky a odkladá otázku, ktorá je pre Izrael najcitlivejšia - jeho bezpečnosť.
Hoci dokument rieši zníženie zásob obohateného uránu v Iráne, nespomína sa v nej riešenie iránskeho raketového programu, ktorého likvidácia bola kľúčovým cieľom Izraela počas vojny na Blízkom východe.
Niekoľko hodín pred oznámením memoranda kritizoval Netanjahua americký prezident Donald Trump za spustenie útokov v Libanone. „Je to veľmi ťažký človek,“ povedal Trump o izraelskom premiérovi. „Aby som bol úprimný, mal by nám byť za toto veľmi vďačný. Lebo keby Irán mal jadrovú zbraň, Izrael by nevydržal ani dve hodiny,“ dodal.
Spravodajský portál Axios informoval, že Trump chápal, že Izrael sa musel brániť pred útokmi libanonského militantného hnutia Hizballáh. Mal však pocit, že Netanjahu v posledných dňoch situáciu eskaloval neprimerane.
S odvolaním sa na amerického predstaviteľa Axios konštatoval, že Trumpa znepokojoval rozsah civilných obetí v Libanone a namietal proti tomu, aby Izrael ničil celé budovy len kvôli eliminácii jedného veliteľa Hizballáhu.