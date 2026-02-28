< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Zásah má odstrániť existenčnú hrozbu zo strany Iránu
Autor TASR
Tel Aviv/Washington/Teherán 28. februára (TASR) - Spoločný izraelsko-americký vojenský zásah v Iráne má za cieľ odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu, vyhlásil v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „historický prejav vodcovstva“, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
