Netanjahu: Zásah má odstrániť existenčnú hrozbu zo strany Iránu

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Tel Aviv/Washington/Teherán 28. februára (TASR) - Spoločný izraelsko-americký vojenský zásah v Iráne má za cieľ odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu, vyhlásil v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „historický prejav vodcovstva“, informuje TASR podľa správy agentúry AP.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
