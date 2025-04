Netanjahu žiada demontáž jadrovej infraštruktúry Iránu

Jeruzalem 27. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval v sobotu na úplné zrušenie jadrového programu Iránu. Povedal tiež, že akákoľvek dohoda s Teheránom musí tiež riešiť jeho program balistických rakiet. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Musíte rozobrať celú ich jadrovú infraštruktúru a to znamená,... že nebudú mať kapacitu na obohacovanie uránu,“ uviedol Netanjahu vo vystúpení v Jeruzelame s tým, že dohody by mala tiež „priniesť aj prevenciu proti balistickým strelám“.



„Skutočná dohoda, ktorá funguje, je dohoda, ktorá odstráni potenciál Iránu na obohacovanie uránu pre jadrové zbrane,“ povedal izraelský premiér a dodal, že „Irán nebude mať jadrové zbrane“.



Západné vlády dlho podozrievajú Irán zo snahy vyvinúť nukleárne zbrane. Teherán takúto ambíciu neustále popiera a zdôrazňuje, že jeho jadrový program má výlučné mierové účely.



Irán a USA, nepriatelia od islamskej revolúcie v roku 1979, viedli v sobotu v Ománe tretie kolo rozhovorov o jadrovom programe Teheránu. Obe strany následne hovorili o pokroku. Americký predstaviteľ označil rokovania za pozitívne a produktívne, kým podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího budú pred ďalším kolo budúci týždeň pracovať na znížení rozporov.



Tzv. jadrová dohoda medzi svetovými veľmocami a Iránom v roku 2015 obmedzila nukleárne aktivity Teheránu výmenou za zmiernenie sankcií voči islamskej republike. Dohoda fakticky stroskotala po tom, ako od nej prezident USA Donald Trump o tri roky neskôr odstúpil. Trump od návratu do Bieleho domu v januári tohto roka vyzýva Irán na novú dohodu a pohrozil vojenským zásahom, ak diplomacia neuspeje.