Netanjahu žiada od účastníkov zhromaždení, aby zachovali pokoj

Jeruzalem 27. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyzval odporcov i prívržencov vládneho návrhu reformy v justícii, aby sa zdržali násilia. S týmto vyhlásením zverejneným na Twitteri prišiel Netanjahu v čase, keď sa prívrženci oboch táborov postupne schádzajú do Jeruzalema, aby sa tam zúčastnili na zhromaždeniach zvolaných svojimi lídrami.



Vo svojom prvom verejnom vyhlásení od vypuknutia rozsiahlych demonštrácií, ktoré boli reakciou na odvolanie ministra obrany Joava Galanta, Netanjahu vyzval demonštrantov - ľavicových aj pravicových, aby "prejavili zodpovednosť a nekonali násilne".



Podľa webu denníka Times of Israel (TOI), Netanjahu svojím tvítom reagoval na obavy z možného vypuknutia násilných zrážok medzi odporcami a stúpencami vládnej reformy súdnictva, informuje TASR.



Polícia v Jeruzaleme medzičasom oznámila, že posilní svoje kapacity v okolí parlamentu, keďže sú obavy, že by mohlo dôjsť k násilnostiam.



TOI dodal, že vo všeobecnosti sa očakáva, že Netanjahu oznámi pozastavenie procesu schvaľovania vládneho návrhu reformy justície, ktorá je od začiatku januára v Izraeli príčinou masových protestov.



Pôvodne očakávalo, že Netanjahu s takýmto vyhlásením vystúpi ešte v pondelok dopoludnia.



Podľa medializovaných správ bol však jeho prejav k národu odložený, pretože si predvolal ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, ktorý pohrozil, že odíde z vlády, ak sa zastaví revízia súdnictva.



Aj keď sa zastavenie legislatívneho procesu očakáva, niektorí ľudia z premiérovho okolia Netanjahuovi radia, aby počkal, či sa na pravicovom zhromaždení, ktoré bolo zvolané na 18.00 h v Jeruzaleme, zíde dostatok ľudí, dodal TOI.



Pred budovou parlamentu v Jeruzaleme sa medzičasom už zišli odporcovia vládou navrhovanej reformy. Prihovoril sa im opozičný líder Jair Lapid, ktorý demonštrantov podporil, pričom koalícii odkázal: "Nebudeme mlčať a nedáme pokoj, kým štát Izrael nebude mať ústavu."



Ako je známe, Izrael nemá písanú ústavu - jej funkciu plnia tzv. základné zákony, ktoré môže blokovať najvyšší súd. Vláde chce predloženou reformou obmedziť túto právomoc najvyššieho súdu.