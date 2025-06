Netanjahu žiada súd, aby odložil jeho výsluchy v korupčnej kauze

Jeruzalem 26. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok požiadal súd o odklad svojho vypočúvania v rámci súdneho procesu týkajúceho sa kauzy korupcie. Ako dôvod Netanjahu uviedol „regionálny a globálny vývoj“ po 12-dňovom vojenskom konflikte s Iránom a pokračujúce boje v palestínskom Pásme Gazy, píše TASR.



Ako informovala agentúra AFP, Netanjahuov právnik požiadal súd, aby nariadil zrušenie výsluchov, na ktorý sa premiér mal dostaviť v nasledujúcich dvoch týždňoch. Advokát argumentoval, že premiér musí teraz „všetok svoj čas a energiu venovať riadeniu vnútroštátnych, diplomatických a bezpečnostných otázok najvyššej priority“.



V procese, ktorý bol od svojho začatia v máji 2020 niekoľkokrát odložený, Netanjahu popiera akékoľvek svoje pochybenie.



V prvom prípade je spolu so svojou manželkou Sarou obvinený, že výmenou za politické výhody prijali od miliardárov luxusný tovar v hodnote viac ako 260.000 dolárov, ako sú cigary, šperky a šampanské.



V ďalších dvoch prípadoch je Netanjahu obvinený z toho, že sa pokúsil ovplyvňovať spravodajstvo dvoch izraelských médií, aby o ňom vytvárali pozitívnejší obraz.



Americký prezident Donald Trump v stredu označil kauzu vedenú v Izraeli proti izraelskému premiérovi za „hon na čarodejnice“. V správe zverejnenej na sociálnej platforme Truth Trump uviedol, že súdny proces s Netanjahuom „by mal byť ZRUŠENÝ, a to OKAMŽITE, alebo by mu (po skončení vojny s Iránom) ako VEĽKÉMU HRDINOVI mala byť udelená milosť“.



V reakcii na tento prejav podpory líder izraelskej opozície Jair Lapid Trumpa vystríhal pred zasahovaním do vnútorných záležitostí Izraela. „Sme vďační prezidentovi Trumpovi, ale... prezident by nemal zasahovať do súdneho procesu nezávislej krajiny,“ uviedol Lapid v rozhovore pre spravodajský portál Ynet.



Na rozdiel od Lapida sa Netanjahu Trumpovi vo štvrtok poďakoval za jeho „úprimnú podporu“.



„Hlboko ma dojala vaša úprimná podpora pre mňa osobne a vaša neuveriteľná podpora Izraela a židovského národa," napísal Netanjahu na sieti X, pričom zverejnil aj Trumpov podporný príspevok.