Netanjahu: Zlepšenie vzťahov Izraela a S.Arábie je „na dosah ruky“

New York 22. septembra (TASR) – Normalizácia vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou je "na dosah ruky", vyhlásil v piatok na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) izraelský premiér Benjamin Netanjahu a dodal, že Palestínčania by nemali dostať možnosť tento krok vetovať. Informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Netanjahu počas príhovoru k Valnému zhromaždeniu OSN (VZ OSN) vyhlásil, že obnovenie oficiálnych vzťahov s ďalšími troma arabskými krajinami na základe dohôd z roku 2020 "predznamenalo príchod nového veku mieru".



"Verím však, že máme na dosah ešte výraznejší prielom – historický mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou, ktorý výrazne napomôže ukončeniu izraelsko-arabského konfliktu a pomôže presvedčiť ostatné arabské štáty, aby tiež normalizovali svoje vzťahy s Izraelom," vyhlásil Netanjahu. Zároveň rázne odmietol naliehanie palestínskeho lídra Mahmúda Abbása, ktorý vo svojom prejave apeloval na VZ OSN, aby podmienkou mieru na Blízkom východe bolo vytvorenie samostatného palestínskeho štátu.



"Mier v oblasti môže byť pre Palestínčanov veľmi prínosný a myslím si, že by mali byť súčasťou tohto širšieho mierového procesu, zároveň by však nemali mať možnosť vetovať ho," vyhlásil Netanjahu.



Rokovania medzi Izraelom a Saudskou Arábiou sprostredkúva Washington. Korunný princ a faktický vládca Saudskej Arábie Muhammad bin Salmán nedávno vyhlásil, že obe krajiny sa navzájom zbližujú. V roku 2020 nadviazal Izrael oficiálne vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom a Marokom.



Netanjahu vyhlásil, že Izrael a arabské krajiny zdieľajú obavy z hrozby v podobe "tyranov z Teheránu" – šiitských duchovných vládnucich Iránu od islamskej revolúcie v roku 1979 – a najmä z iránskej snahy o získanie jadrovej bomby.



"Kým som premiérom Izraela, budem robiť všetko pre to, aby som Iránu zabránil získať jadrové zbrane," zdôraznil izraelský premiér. Izrael oficiálne nepriznal svoj jadrový program, no jeho existencia je verejným tajomstvom.



Teherán popiera snahy o zostrojenie jadrovej bomby, no Irán i napriek tomu prekročil limity na obohacovanie uránu stanovené dohodou z roku 2015 po tom, ako neskorší americký prezident Donald Trump o tri roky neskôr ohlásil odstúpenie USA od dohody a na Irán uvalil rozsiahle sankcie.