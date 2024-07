Netanjahu zmiernil názor na riadenie Gazy Palestínskou samosprávou

Tel Aviv 2. júla (TASR) - Tím izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v súkromí za posledné týždne údajne zmiernil svoj nesúhlas s účasťou Palestínskej samosprávy na povojnovom riadení Pásma Gazy. Pre portál The Times of Israel (TOI) to uviedli tri nemenované zdroje.



Tento vývoj prichádza po niekoľko mesiacov po nariadení Netanjahuovej kancelárie pre bezpečnostné úrady, aby z akýchkoľvek plánov na vládnutie v Pásme Gazy po skončení vojny Izraela a militantných skupín vylúčili Palestínsku samosprávu.



Toto nariadenie podľa zdrojov značne sťažilo úsilie o vypracovanie realistických návrhov pre to, čo sa podľa TOI stalo známym ako "deň po".



Samotný Netanjahu túto myšlienku povojnového riadenia Palestínskou samosprávou verejne naďalej odmieta. Minulý týždeň pre izraelskú pravicovú televíziu Channel 14 povedal, že neumožní vznik palestínskeho štátu v Pásme Gazy, a dodal, že toto územie zatiaľ nie je pripravený odovzdať Palestínskej samospráve.



Namiesto toho by podľa svojich slov chcel zriadiť "civilnú správu" s miestnymi Palestínčanmi a podporou ostatných krajín v regióne.



V súkromí však poradcovia izraelského premiéra dospeli k záveru, že osoby napojené na Palestínsku samosprávu sú jedinou reálnou možnosťou, ktorú Izrael má, ak sa chce v manažovaní civilných záležitostí Pásma Gazy spoľahnúť na lokálnych obyvateľov. Toto pre portál TOI potvrdili za uplynulý týždeň dvaja izraelskí a jeden americký predstaviteľ.



Termín "miestni Palestínčania" je označenie pre osoby spojené s Palestínskou samosprávou, vysvetlil istý bezpečnostný predstaviteľ Izraela. Podľa ďalších zdrojov ide o dotyčné osoby z Gazy platené touto organizáciou, ktoré boli zodpovedné za civilnú správu enklávy do roku 2007, keď tam moc prevzalo radikálne hnutie Hamas. Izrael týchto ľudí teraz preveruje.



Iný izraelský predstaviteľ povedal, že Netanjauhov tím začal rozlišovať medzi vedením Palestínskej samosprávy, ktoré predstavuje prezident Mahmúd Abbás, a jej nižšie postavenými príslušníkmi, ktorí už fungujú v rámci etablovaných inštitúcií v Pásme Gazy. Abbás totiž dosiaľ neodsúdil útok palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla prebiehajúca vojna.



Netanjahu podľa citovaného zdroja naďalej nesúhlasí s odovzdaním kontroly nad Pásmom Gazy "súčasnej Palestínskej samospráve", mohol by byť však flexibilnejší, ak Ramalláh uskutoční reformy, ktoré povedú k poklesu miery násilností na Západnom brehu Jordánu.



Hovorca izraelského premiéra v reakcii na článok odkázal portál TOI na Netanjahuove predošlé verejné vyjadrenia súvisiace s Palestínskou samosprávou. Podľa nich opakovane odmietol nahradiť Hamas Fatahom - hnutím, ktoré vedie Abbás.