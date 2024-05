Netanjahu: Zničenie Hamasu v Gaze je nutné pre alternatívnu vládu

Gaza 15. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že zničenie palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy je nevyhnutné pre vznik akejkoľvek alternatívnej vlády v tejto enkláve. Argumentuje tým, že ak by Hamas zostal pri moci, ohrozovalo by to jeho potenciálnych nástupcov, uvádza TASR podľa agentúry Reuters.



Netanjahu sa tiež ohradil proti kritike západných štátov voči izraelskej vojenskej operácii v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. "Humanitárna katastrofa, o ktorej sa hovorilo, sa nenaplnila a ani sa nenaplní," uistil. Dodal tiež, že z bojových zón v Rafahu dosiaľ evakuovali takmer pol milióna ľudí.



Izraelské sily v stredu bojovali proti militantnom naprieč celou palestínskou enklávou vrátane mesta Rafah, z ktorého sa stalo útočisko pre Palestínčanov utekajúcich pred vojnou z iných oblastí.



V uplynulých dňoch armáda vstúpila do východnej časti Rafahu v snahe prenasledovať štyri prápory Hamasu, ktoré sa tam podľa nej stále zdržujú.



Hovorca izraelskej vlády David Mencer uviedol, že Izrael tieto prápory v Rafahu zničí, ale nevyhnutne nezlikviduje všetkých militantov Hamasu v tomto meste.



Izrael tiež podľa neho požiadal Egypt o otvorenie svojho hraničného priechodu s Pásmom Gazy pre civilistov, ktorí chcú utiecť pred vojnou. Káhira však túto žiadosť zamietla.



Vojna v Pásme Gazy, ktorú rozpútal vlaňajší útok palestínskych kománd na juh Izraela, si dosiaľ podľa zdravotníckych úradov v Gaze vyžiadala vyše 35.000 obetí na životoch. Iba v utorok tam zahynulo 82 osôb - najvyšší jednodňový počet obetí za posledné týždne.