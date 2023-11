Netanjahu znova odmietol prímerie, kým Hamas neprepustí rukojemníkov

Jeruzalem 5. novembra (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu opätovne odmietol výzvy na prímerie v pásme Gazy. K tomu podľa neho nedôjde, pokým hnutie Hamas neprepustí vyše 240 rukojemníkov, ktorých zajalo počas svojho útoku na Izrael 7. októbra. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian a agentúry AP.



"Nebude žiadne prímerie bez návratu našich rukojemníkov, hovoríme to našim nepriateľom aj našim priateľom," povedal Netanjahu na návšteve leteckej základe Ramon v južnom Izraeli.



"Budeme pokračovať, kým ich neporazíme," povedal predseda izraelskej vlády armádnym príslušníkom na základni.



Ozbrojenci palestínskeho militantného hnutia Hamas pri rozsiahlom útoku na Izrael zabili pred štyrmi týždňami viac ako 1400 ľudí. Do pásma Gazy so sebou tiež odvliekli 242 ľudí ako rukojemníkov.