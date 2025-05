Netanjahu zopakoval ambíciu ovládnuť Pásmo Gazy

Jeruzalem 21. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu v prvom televíznom prejave od decembra vyhlásil, že výsledkom novej ofenzívy v Pásme Gazy bude úplná izraelská kontrola nad palestínskou enklávou. Avizoval tiež ochotu na „dočasné prímerie“ s cieľom zabezpečiť návrat zvyšných rukojemníkov a pripustil, že obeťou jedného z izraelských útokov mohol byť vodca Hamasu Muhammad Sinvár. Zároveň prisľúbil, že jeho vláda vymenuje nového riaditeľa kontraroviedky Šin Bet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a Reuters.



Podľa Netanjahua je „určite nažive“ 20 izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. „Ak existuje možnosť dočasného prímeria na oslobodenie rukojemníkov, budeme pripravení,“ uviedol.



Izrael bude kontrolovať celé Pásmo Gazy do konca najnovšej ofenzívy proti hnutiu Hamas, ktorú oznámil v nedeľu, dodal. Izraelská vláda sa chce „vyhnúť humanitárnej kríze, aby si zachovala slobodu operačnej činnosti“. Izrael v pondelok povolil vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy po 11 týždňoch, podľa Organizácie Spojených národov (OSN) však dodávky ešte neboli v enkláve distribuované.



Netanjahu tiež oznámil, že počas útoku na nemocnicu v južnej časti Pásma Gazy začiatkom mesiaca Izrael pravdepodobne zabil vodcu Hamasu Muhammada Sinvára. Doteraz to nepotvrdil ani Izrael, ani Hamas, ozrejmila agentúra Reuters.



Izraelský premiér tiež vyhlásil, že vláda vymenuje nového riaditeľa kontraroviedky Šin Bet. Najvyšší súd pritom odvolanie Ronena Bara z postu v stredu označil za nezákonné a generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová tento krok vláde zakázala.



Nezanjahuova vláda Bara odvolala ešte v marci. Pre rozhodnutie najvyššieho súdu však zostal vo funkcii. Koncom apríla vláda svoje rozhodnutie o jeho odvolaní zrušila, pretože Bar vyhlásil, že odstúpi sám 15. júna. Izraelský premiér sa o jeho odvolanie snažil odvolať pre údajnú stratu dôvery.