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Netanjahu zvažuje účasť na pohrebe amerického senátora Grahama
Graham zomrel v sobotu vo veku 71 rokov po krátkej a náhlej chorobe, oznámila v nedeľu jeho kancelária.
Autor TASR
Jeruzalem 12. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvažuje účasť na pohrebe nebohého amerického senátora Lindseyho Grahama. S odvolaním sa na zdroj z úradu predsedu izraelskej vlády o tom v nedeľu informoval portál The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Graham zomrel v sobotu vo veku 71 rokov po krátkej a náhlej chorobe, oznámila v nedeľu jeho kancelária. Bol významným spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov.
Termín pohrebu zatiaľ nebol zverejnený. Podľa TOI Netanjahu zároveň s Bielym domom rokuje o príprave stretnutia s Trumpom, ktoré by sa malo uskutočniť vo Washingtone v najbližších týždňoch.
Smrť Grahama podľa denníka The Guardian otrasie Washingtonom aj Republikánskou stranou. Na jeho úmrtie reagovali tiež viacerí svetoví lídri vrátane generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) Marka Rutteho, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Rutte označil nebohého senátora za „silného zástancu Ameriky“, ktorý pevne veril v Severoatlantickú alianciu a aktívne sa usiloval o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine.
Von der Leyenová ho označila za odhodlaného a nebojácneho lídra. Pripomenula, že až do posledných dní podporoval Ukrajinu v boji proti ruskej agresii a neúnavne presadzoval sprísňovanie sankcií proti Rusku v úzkej koordinácii s Európskou úniou.
„Graham bol skutočným priateľom a partnerom Nemecka v rámci transatlantického spojenectva. Stáli sme bok po boku viac ako štyri desaťročia. Bude mi chýbať,“ odkázal na sociálnej sieti X Merz.
Graham zastupoval štát Južná Karolína v Senáte USA od roku 2003. V roku 2016 sa uchádzal o republikánsku nomináciu na prezidenta. Hoci bol spočiatku ostrým kritikom Trumpa, neskôr sa stal jedným z jeho najvernejších spojencov v Kongrese.
V minulosti pôsobil ako plukovník leteckých záloh so špecializáciou na vojenské právo. Dlhodobo podporoval vojnu v Iraku a presadzoval vojenský zásah proti Iránu. Počas súčasného konfliktu s Iránom patril medzi najhlasnejších obhajcov Trumpovej politiky. Stanica Sky News pripomína, že Graham bol predsedom Rozpočtového výboru Senátu a v novembri sa plánoval uchádzať o svoje piate šesťročné funkčné obdobie v Senáte USA.
Graham zomrel v sobotu vo veku 71 rokov po krátkej a náhlej chorobe, oznámila v nedeľu jeho kancelária. Bol významným spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov.
Termín pohrebu zatiaľ nebol zverejnený. Podľa TOI Netanjahu zároveň s Bielym domom rokuje o príprave stretnutia s Trumpom, ktoré by sa malo uskutočniť vo Washingtone v najbližších týždňoch.
Smrť Grahama podľa denníka The Guardian otrasie Washingtonom aj Republikánskou stranou. Na jeho úmrtie reagovali tiež viacerí svetoví lídri vrátane generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) Marka Rutteho, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Rutte označil nebohého senátora za „silného zástancu Ameriky“, ktorý pevne veril v Severoatlantickú alianciu a aktívne sa usiloval o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine.
Von der Leyenová ho označila za odhodlaného a nebojácneho lídra. Pripomenula, že až do posledných dní podporoval Ukrajinu v boji proti ruskej agresii a neúnavne presadzoval sprísňovanie sankcií proti Rusku v úzkej koordinácii s Európskou úniou.
„Graham bol skutočným priateľom a partnerom Nemecka v rámci transatlantického spojenectva. Stáli sme bok po boku viac ako štyri desaťročia. Bude mi chýbať,“ odkázal na sociálnej sieti X Merz.
Graham zastupoval štát Južná Karolína v Senáte USA od roku 2003. V roku 2016 sa uchádzal o republikánsku nomináciu na prezidenta. Hoci bol spočiatku ostrým kritikom Trumpa, neskôr sa stal jedným z jeho najvernejších spojencov v Kongrese.
V minulosti pôsobil ako plukovník leteckých záloh so špecializáciou na vojenské právo. Dlhodobo podporoval vojnu v Iraku a presadzoval vojenský zásah proti Iránu. Počas súčasného konfliktu s Iránom patril medzi najhlasnejších obhajcov Trumpovej politiky. Stanica Sky News pripomína, že Graham bol predsedom Rozpočtového výboru Senátu a v novembri sa plánoval uchádzať o svoje piate šesťročné funkčné obdobie v Senáte USA.