Netanjahu zvolá rokovanie o možnej reakcii na neplnenie dohody Hamasom
Hamas tvrdí, že nedokáže nájsť všetky telá, a s hľadaním mu pomáhajú aj napríklad záchranné tímy z Egypta.
Autor TASR
Jeruzalem 28. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvolá v utorok mimoriadne stretnutie predstaviteľov krajiny, na ktorom prediskutujú možné reakcie na porušovanie prvej fázy dohody o prímerí v Pásme Gazy hnutím Hamas. Informovali o tom izraelské médiá, píše TASR podľa spravodajského webu Times of Israel (TOI).
Zasadnutie sa bude konať po utorkových správach, že Hamas v pondelok večer odovzdal Izraelu zrejme len ďalšie telesné pozostatky zabitého rukojemníka, ktorého už vrátil predtým, nie telo niektorého z 13 zvyšných mŕtvych rukojemníkov.
Ak sa toto podozrenie potvrdí, Hamas už jeden týždeň neodovzdal ďalšie z tiel rukojemníkov. Izraelská armáda ani vláda sa k správam zatiaľ nevyjadrili.
Izraelskí predstavitelia tvrdia, že militantná skupina zdržiava splnenie požiadavky na vrátanie všetkých žijúcich i mŕtvych rukojemníkov na základe dohody o prímerí, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra.
Hamas tvrdí, že nedokáže nájsť všetky telá, a s hľadaním mu pomáhajú aj napríklad záchranné tímy z Egypta. Izraelské Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb však v pondelok vyhlásilo, že Hamas presne vie, kde sa telá nachádzajú.
Podľa správ médií Izrael zvažuje, že posunie tzv. žltú líniu, za ktorú sa v Pásme Gazy stiahli jeho vojenské jednotky, a prevezme tak kontrolu nad ďalším územím. TOI citoval vyjadrenia dvoch krajne pravicových ministrov Netanjahuovej vlády, ktorí premiéra žiadajú, aby podnikol kroky na zničenie Hamasu.
