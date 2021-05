Netanjahu zvolal bezpečnostný kabinet, rokovať bude aj o prímerí

Jeruzalem 20. mája (TASR) - V hebrejčine vychádzajúce médiá vo štvrtok popoludní informovali, že premiér Benjamin Netanjahu na 19.00 h miestneho času zvolal bezpečnostný kabinet, ktorého členovia majú údajne rokovať aj o možnosti vyhlásiť prímerie v ozbrojenom konflikte s radikálmi z palestínskeho pásma Gazy. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel.



V programe rokovania je aj hodnotenie prebiehajúcich operácií v pásme Gazy a raketové ostreľovanie Izraela z palestínskej enklávy.



Denník Jerusalem Post (JP) napísal, že úvahy o tom, že Izrael a palestínske radikálne hnutie Hamas sú blízko k dosiahnutiu prímeria, sa objavili v situácii, keď obe komunity zažili v noci na štvrtok relatívne pokojnú noc - bez raketových poplachov od zhruba 01.00 h. Podľa JP by prímerie mohlo začať platiť "už vo štvrtok večer alebo v piatok v noci".



Izraelské médiá však informovali, že ostreľovanie južnej časti krajiny z palestínskej enklávy sa vo štvrtok ráno po asi ôsmich hodinách obnovilo. Jeho terčom sa vôbec prvýkrát stalo aj mesto Ašdod. Toto ostreľovanie je prakticky nepretržité, dodal denník The Times of Israel. Došlo k materiálnym škodám. Hlásia aj niekoľko ľahko zranených.



Podľa The Times of Israel rakety vystrelené z palestínskej enklávy zasiahli aj priemyselnú zónu v meste Beerševa, pričom tam spôsobili rozsiahle materiálne škody, avšak bez obetí na životoch alebo zranených.



Terčom raketového ostreľovania bolo aj niekoľko beduínskych miest a táborísk na okraji Negevskej púšte.



Množstvo z rakiet vystrelených z pásma Gazy zlikvidoval mobilný protivzdušný obranný systém Železná kupola.



V reakcii na paľbu z palestínskeho územia izraelská armáda podniká nálety na ciele na území pásma Gazy: zničila pritom tunel používaný palestínskymi radikálmi na útoky, veliace a riadiace centrum a najmenej dve podzemné odpaľovacie rampy a dva ďalšie sklady zbraní.



Palestínske médiá medzičasom informovali, že izraelská armáda pri jednom z náletov na severe pásma Gazy zasiahla auto, pričom v ňom zabila dve osoby. Obete tohto útoku zatiaľ neboli identifikované.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v stredu večer pre televíziu CNN uviedol, že očakáva, že dohoda o prímerí bude dosiahnutá v priebehu nasledujúcich pár dní.



"Myslím si, že sprostredkovanie prímeria bude fungovať,“ uviedol zástupca šéfa politického krídla Hamasu Músá Muhammad abú Marzúk.



Dodal, že "rovnica je jasná - ak dôjde k eskalácii na ich strane, dôjde aj na našej. Ak prestanú strieľať na Gazu, prestaneme aj my strieľať na Tel Aviv".



Uviedol tiež, že akékoľvek rokovania o prímerí musia riešiť aj príčinu súčasnej eskalácie konfliktu, ktorý vyvolali násilnosti v okolí mešity al-Aksá a hrozba vysťahovania niekoľkých palestínskych rodín z východojeruzalemského predmestia Šajch Džarrá.



Napriek týmto tvrdeniam izraelský minister pre spravodajské služby Eli Kohen uviedol, že Izrael je odhodlaný pokračovať vo svojej vojenskej operácii tak dlho, ako to bude potrebné na obnovenie bezpečnosti izraelského štátu.



"Operáciu ukončíme, keď budeme mať pocit, že sme dosiahli naše ciele," povedal Kohen pre rozhlasovú stanicu Kan.



Z prieskumov verejnej mienky zverejnených v Izraeli televíziou Kešet 12 vyplýva, že podľa 72 percent opýtaných by súčasná vojenská operácia izraelskej armády proti palestínskym radikálom mala pokračovať a iba 24 percent opýtaných si myslí, že Izrael "by mal súhlasiť" s prímerím.