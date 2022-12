Netanjahua chce presadiť vymenovanie dočasného predsedu parlamentu

Jeruzalem 11. decembra (TASR) - Za dočasného predsedu izraelského parlamentu - Knesetu - by mal byť v pondelok vymenovaný poslanec za stranu Jednota (Likud) Jariv Levin, informoval v nedeľu na svojom webe denník The Times of Israel (TOI).



Strany, ktoré by mali tvoriť koaličnú vládu vedenú opäť Benjaminom Netanjahuom, sa snažia o zosadenie súčasného predsedu parlamentu Mikiho Levyho z centristickej strany Budúcnosť existuje - Ješ atid).



Levin bude funkciu predsedu parlamentu vykonávať len dovtedy, kým sa koalícia nedohodne na novom "stálom" predsedovi, spresnil TOI.



Denník vysvetlil, že vymenovanie nového predsedu z bloku vedeného Netanjahuom je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa rodiaca sa pravicovo-náboženská koalícia vôbec ujala moci - viaceré z Netanjahuových plánovaných ministerských nominácií a záväzkov voči koaličným partnerom si vyžadujú zmeny v existujúcej legislatíve a predseda Knesetu má značnú kontrolu nad legislatívnymi procesmi v parlamente.



Izraelský prezident Jicchak Herzog v piatok vyhovel Netanjahuovej žiadosti a poskytol mu ďalších desať dní na dokončenie zostavenia vlády, informovala agentúra Reuters.



Herzog však pritom naznačil obavy, že koalícia, ktorú zostavuje Netanjahu – má byť najpravicovejšia v izraelskej histórii –, by mohla potenciálne poškodiť systém demokratických "bŕzd a protiváh", byť v rozpore s deklaráciou nezávislosti štátu Izrael a mohla by viesť k odcudzeniu Židov v zámorí.



Centristická opozícia žiadala Herzoga, aby Netanjahuovi neposkytol dodatočný čas na zostavovanie vlády. Samotného Netanjahua opozícia obvinila, že sa takto snaží získať čas na prijatie kontroverznej legislatívy.



Jeden z takýchto zákonov by umožnil Arjemu Derimu z ultraortodoxnej strany Združenie sefardov verných Tóre (Šas) byť členom vlády napriek záznamu v registri trestov.



Likud predtým vo štvrtok vo vyhlásení uviedol, že dosiahol koaličnú dohodu so stranou Šas, ktorá sa tak stala piatou stranou podporujúcou Netanjahua. Ten tak získal kontrolu nad 64 zo 120 kresiel v Knesete.



"Dokončili sme ďalší krok k vytvoreniu pravicovej vlády, ktorá bude konať v prospech všetkých občanov Izraela," uviedol Netanjahu vo vyhlásení.