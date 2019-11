Netanjahua prišli do Tel Avivu podporiť tisíce ľudí

Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Na podporu z korupcie obžalovaného izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa zhromaždili v utorok v Tel Avive tisíce ľudí, informovala agentúra AFP.



Do pobrežného mesta zabezpečila demonštrantom dopravu z celej krajiny Netanjahuova strana Likud. Mávali transparentmi ako "Netanjahu, ľudia sú s tebou" alebo "Nie súdnej diktatúre".



Ide o prvú veľkú demonštráciu na podporu Netanjahua od vznesenia obžaloby voči jeho osobe.



Izraelský generálny prokurátor Avichaj Mandelblit 21. novembra obžaloval Netanjahua z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych kauzách, a to po troch rokoch vyšetrovania. Je to po prvý raz, čo je úradujúci izraelský premiér obžalovaný z trestného činu.



Netanjahu akékoľvek previnenie odmieta a hovorí o "honbe na čarodejnice", ktorá zasahuje jeho i jeho rodinu.