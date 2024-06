Netanjahu:Biden nezverejnil všetky podrobnosti dohody o prímerí v Gaze

Jeruzalem 3. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že prezident USA Joe Biden pri predstavovaní plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy zverejnil len niektoré podrobnosti. Uviedol to v pondelok hovorca izraelskej vlády David Mencer, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



"Vojna bude zastavená za účelom návratu rukojemníkov a potom budeme pokračovať v ďalšej diskusii," citoval Mencer slová izraelského premiéra. Chcel tak pravdepodobne zopakovať, že Izrael odmieta úplne ukončiť ofenzívu proti Hamasu skôr, ako bude toto hnutie zničené.



"Tvrdenia, že sme súhlasili s prímerím bez splnenia našich podmienok, sú nesprávne," uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho úrad, informovala agentúra AFP.



Biden v piatok predstavil plán na úplné prímerie v Pásme Gazy, s ktorým podľa Washingtonu Izrael súhlasil. Návrh dohody má podľa amerického prezidenta tri fázy a umožnil by zvýšenie toku humanitárnej pomoci a do Pásma Gazy.



Krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v pondelok obvinil Netanjahua, že sa snaží zatajiť detaily dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy, ktorú predstavil Biden, a opäť pohrozil odchodom z vlády.



Ben Gvir povedal svojej parlamentnej frakcii, že izraelský premiér ho pozval, aby si návrh dohody prečítal, no premiérovi poradcovia dokument dvakrát nepredložili. Akýkoľvek plán musí zahŕňať zvrhnutie Hamasu, zdôraznil izraelský minister národnej bezpečnosti. Demisiou v súvislosti s dohodou o prímerí pohrozil v sobotu aj izraelský minister financií Bezalel Smotrič.