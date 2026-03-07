< sekcia Zahraničie
Netanjahu:Izrael a USA kontrolujú takmer celý iránsky vzdušný priestor
Vo svojom prejave zároveň vyjadril podporu krajinám Blízkeho východu.
Autor TASR
Tel Aviv 7. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že Izrael má spolu so Spojenými štátmi po týždni bojov takmer úplnú kontrolu nad vzdušným priestorom Teheránu. Podľa jeho slov bude Izrael vo vojne s Iránom naďalej pokračovať, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Máme systematický plán na likvidáciu iránskeho režimu a dosiahnutie mnohých ďalších cieľov,“ povedal Netanjahu v televíznom prejave.
Portál The Times of Israel (TOI) uvádza, že podľa slov izraelského premiéra je tento plán plný prekvapení, ktorých cieľom je „destabilizovať režim a umožniť zmenu“. Izrael „sa nesnaží Irán rozdeliť, (ale) oslobodiť“, dodal Netanjahu.
Vo svojom prejave zároveň vyjadril podporu krajinám Blízkeho východu, ktoré boli terčami odvetných iránskych útokov, dodáva TOI. Podľa Netanjahua sa na Izrael obrátilo „mnoho národov“ so žiadosťou o spoluprácu.
Izraelská armáda skôr v sobotu oznámila, že od začiatku izraelsko-americkej vojny proti Tehránu pred týždňom v sobotu vykonala približne 3400 útokov na Irán.
„Máme systematický plán na likvidáciu iránskeho režimu a dosiahnutie mnohých ďalších cieľov,“ povedal Netanjahu v televíznom prejave.
Portál The Times of Israel (TOI) uvádza, že podľa slov izraelského premiéra je tento plán plný prekvapení, ktorých cieľom je „destabilizovať režim a umožniť zmenu“. Izrael „sa nesnaží Irán rozdeliť, (ale) oslobodiť“, dodal Netanjahu.
Vo svojom prejave zároveň vyjadril podporu krajinám Blízkeho východu, ktoré boli terčami odvetných iránskych útokov, dodáva TOI. Podľa Netanjahua sa na Izrael obrátilo „mnoho národov“ so žiadosťou o spoluprácu.
Izraelská armáda skôr v sobotu oznámila, že od začiatku izraelsko-americkej vojny proti Tehránu pred týždňom v sobotu vykonala približne 3400 útokov na Irán.