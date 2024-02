Netanjahu:Izrael bude po zásahu v Rafahu niekoľko týždňov od víťazstva

Tel Aviv 25. februára (TASR) - Izrael bude po spustení vojenskej operácie v meste Rafah na juhu Pásma Gazy od úplného víťazstva nad hnutím Hamas deliť už len niekoľko týždňov. Uviedol to v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Operácia v Rafahu sa podľa jeho slov o niečo posunie v prípade dosiahnutia dohody o prímerí v Pásme Gazy. Rokovania o tejto dohode pokračujú v katarskej Dauhe, píše AFP s odvolaním sa na egyptské štátne médiá. Netanjahu však uviedol, že žiadna dohoda ofenzíve v meste Rafah nezabráni.



"Ak dohodu (o prímerí) nedosiahneme, aj tak to urobíme. Musíme to urobiť, pretože úplné víťazstvo je našim cieľom a úplné víťazstvo je na dosah," povedal. Dodal, že v prípade spustenia operácie v Rafahu budú Izrael od tohto víťazstva deliť týždne - nie mesiace.



Izraelská delegácia vedená šéfom izraelskej tajnej služby Mosad Davidom Barneaom v Paríži v piatok rokovala o dohode, ktorá má zabezpečiť nové prímerie a prepustenie rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom. Rokovania pokračovali v Dauhe aj za účasti predstaviteľov hnutia Hamas, píše AFP.



Netanjahu uviedol, že rokovania pokračujú a Izrael a aj on osobne túto dohodu chcú, pretože chcú dosiahnuť prepustenie zvyšných rukojemníkov.



Hnutie Hamas pri útoku na Izrael zo 7. októbra zabilo viac než 1200 ľudí a približne 250 ďalších unieslo do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Počas týždeň trvajúceho prímeria bolo vlani na konci novembra prepustených viac než 100 z nich. Výmenou za to bolo prepustených 240 Palestínčanov väznených v Izraeli.



Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 rukojemníkov je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.