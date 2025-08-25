< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Izraelský útok na nemocnicu bol tragickou nehodou
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu dvoma raketami.
Autor TASR
Jeruzalem 25. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyjadril poľutovanie nad útokom izraelskej armády na nemocnicu v meste Chán Júnis v Pásme Gazy, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane piatich novinárov. Incident označil za „tragickú nehodu“, informuje TASR podľa správy agentúry AP a portálu Times of Israel (TOI).
„Izrael hlboko ľutuje tragickú nehodu, ku ktorej došlo dnes (v pondelok - pozn. TASR) v Násirovej nemocnici v Pásme Gaze. Izrael si váži prácu novinárov, zdravotníckeho personálu a všetkých civilistov. Vojenské orgány vedú dôkladné vyšetrovanie,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré bolo zverejnené iba v anglickom jazyku.
„Naša vojna je vedená proti teroristom z Hamasu. Našim spravodlivým cieľom je poraziť Hamas a priviesť našich rukojemníkov domov,“ dodala Netanjahuova kancelária.
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov. Pri útoku zahynuli aj piati novinári - jeden pracoval pre agentúru Reuters a novinárka na voľnej nohe spolupracovala od začiatku vojny s agentúrou AP. Obeťou bol aj novinár spravodajskej televízie al-Džazíra.
Útok Izraela odsúdili viaceré krajiny vrátane Talianska, Nemecka a Británie, ako aj Vatikán či Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (OHCHR) aj Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA).
