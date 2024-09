Netanjahu: Novým cieľom vojny je návrat evakuovaných na sever Izraela

Jeruzalem 17. septembra (TASR) - Izrael rozšíril stanovené ciele vojny v Pásme Gazy o návrat obyvateľov do obcí na severe Izraela, ktoré evakuovali v dôsledku útokov libanonského radikálneho hnutia Hizballáh. V noci na utorok o tom informovala kancelária izraelského premiéra. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Rozhodnutie schválili počas nočného rokovania bezpečnostného kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelský premiér týmto rozhodnutím doplnil ciele vojnového ťaženia, ktoré stanovil ešte na začiatku vojny v palestínskej enkláve. Cieľom izraelskej vojenskej operácie je najmä navrátenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy a znefunkčnenie vojenských, ako aj vládnych spôsobilostí radikálneho palestínskeho hnutia Hamas.



Medzi libanonským hnutím Hizballáh a izraelskou armádou dochádza od začiatku vojny v Pásme Gazy k takmer každodenným cezhraničným prestrelkám, pričom Hizballáh deklaroval, že útokmi podporuje svojich spojencov v hnutí Hamas.



Z miest pozdĺž severnej hranice, ktoré boli vážne poškodené raketovou paľbou, úrady evakuovali desaťtisíce Izraelčanov, ktorí sa pre prebiehajúce útoky stále nevrátili do svojich domovov.



Situácia v tejto oblasti navyše eskalovala v uplynulých mesiacoch po útoku Hizballáhu na Izraelom okupované Golanské výšiny, pri ktorom zahynulo 12 detí. Izrael na útok reagoval odvetou, následkom ktorej zahynul vysokopostavený člen Hizballáhu Fuád Šukr.



Izraelský minister obrany Joav Galant v pondelok uviedol, že pre pokračujúce väzby Hizballáhu k hnutiu Hamas je priestor na dosiahnutie dohody čoraz menší a vyhliadky na zastavenie bojov na libanonskej hranici sa rozplývajú. Deklaroval, že jediným spôsobom, ktorým sa zabezpečí návrat severných komunít Izraela späť do svojich domovov je vojenská akcia.