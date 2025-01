Netanjahuov úrad potvrdil podpis dohody medzi Izraelom a Hamasom

Jeruzalem 17. januára (TASR) - Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua potvrdil, že vyjednávacie tímy Izraela a palestínskeho radikálneho hnutia Hamas podpísali v katarskom meste Dauhá dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov. Vo vyhlásení Netanjahuovej kancelárie sa uvádza, že premiér zvolal na piatok zasadnutie bezpečnostného kabinetu, aby hlasoval o dohode s Hamasom. V noci na piatok o tom informoval denník The Times of Israel (TOI), na ktorý sa odvoláva agentúra TASR.



Izraelská vláda v úplnom zložení sa zíde až v sobotu večer, doplnil TOI.



Netanjahuov hovorca súčasne upozornil, že odporcovia dohody musia mať 24 hodín na podanie návrhu na Najvyšší súd, takže piatkové popoludňajšie zasadnutie bezpečnostného kabinetu im neposkytne dostatok času, aby tak urobili: mnohí z nich sú totiž praktizujúci veriaci a zachovávajú šabat, ktorý sa začína v piatok po západe slnka.



TOI upozornil, že zvolanie vlády v jej úplnom zložení na sobotu znamená, že 24-hodinová lehota na podanie odvolania sa neskončí do nedeľného podvečera. Denník predpokladá, že dohoda tak vstúpi do platnosti až v pondelok – deň po pôvodne plánovanom termíne. Prví traja rukojemníci, ktorí mali byť prepustení v nedeľu, si budú musieť počkať deň navyše.



O možnom prepustení boli upovedomení aj príbuzní zostávajúcich 98 rukojemníkov. Premiér Netanjahu v súvislosti s tým poveril príslušné ustanovizne, aby spolupracovali na prípravách na prijatie zajatcov, ktorí budú v rámci dohody oslobodení.



"Štát Izrael sa zaviazal dosiahnuť všetky ciele vojny vrátane návratu všetkých našich rukojemníkov – živých aj mŕtvych," dodala Netanjahuova kancelária.