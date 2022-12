Netanjahuova vláda: Osídľovanie Predjordánska je našou prioritou

Jeruzalem 28. decembra (TASR) - Nastupujúca ultrakonzervatívna vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua označila v stredu rozširovanie židovského osídľovania v palestínskej okupovanej enkláve západný breh Jordánu (Predjordánsko) za svoju najvyššiu prioritu. Vláda to oznámila deň pred slávnostným uvedením do úradu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Netanjahuova strana Likud (Jednota) zverejnila v stredu hlavné body politiky novej vlády. Na prvom mieste uviedla to, že bude "rozširovať a rozvíjať osídľovanie vo všetkých častiach územia Izraela – v Galilei, Negeve, na Golanských výšinách a v Judei a Samárii". To sú biblické názvy Predjordánska.



Väčšina medzinárodného spoločenstva pokladá izraelské osady v Predjordánsku za ilegálne a za prekážku v dosiahnutí mieru s Palestínčanmi.



Netanjahuova nová vláda – najviac nábožensky orientovaná a najviac konzervatívna v dejinách moderného Izraela – pozostáva z niekoľkých ultraortodoxných strán, z jednej ultranacionalistickej náboženskej frakcie a z Netanjhauovej strany Likud. Slávnostnú prísahu má vláda zložiť vo štvrtok.



Dezignovaný izraelský premiér Netanjahu pred Vianocami oznámil, že zostavil novú izraelskú vládu. Spravil tak len niekoľko minút pred uplynutím svojho mandátu na sformovanie vlády. Netanjahu získal mandát na zostavenie novej vlády po víťazstve v novembrových parlamentných voľbách, po ktorom na seba prevzal úlohu týkajúcu sa ukončenia bezprecedentnej patovej situácie v izraelskej politike. V jej dôsledku sa za menej ako štyri roky konalo v Izraeli pätoro volieb.