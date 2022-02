Netanjahuovho syna údajne sledovali pomocou špionážneho softvéru

Jeruzalem 7. februára (TASR) - Izraelská polícia údajne zneužila špionážny softvér na sledovanie telefónu syna bývalého premiéra Benjamina Netanjahua a jeho blízkych spolupracovníkov. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na denník Calcalist.



Calcalist zverejnil nedávno niekoľko článkov, podľa ktorých polícia použila sofistikovaný špionážny softvér na sledovanie protestujúcich ľudí, politikov i ďalších izraelských občanov bez toho, aby mala povolenie od sudcu.



V uplynulých dňoch izraelské médiá informovali, že polícia sledovala kľúčového svedka v súdnom procese s Netanjahuom, Šloma Filbera. Podľa Calcalistu bol softvér použitý aj na sledovanie expremiérovho syna Avnera, dvoch komunikačných poradcov a manželky ďalšieho obžalovaného v prípade.



Netanjahu, ktorý slúžil ako premiér od roku 2009 do vlaňajška, čelí obvineniam z korupcie, sprenevery a porušenia dôvery verejnosti. Expremiér tieto obvinenia popiera.



Očakáva sa, že Filber bude vypovedať v najbližších dňoch a Netanjahuovi právni zástupcovia by mali požiadať o odklad jeho svedectva. Podľa AP zostáva nejasné, či niektorý z údajne zhromaždených dôkazov bol použitý proti Netanjahuovi.



Izraelská polícia najnovší článok odmietla komentovať, uviedla však, že spolupracuje na vyšetrovaní, ktoré v tejto veci spustil generálny prokurátor.



Úrady neuviedli, ktorý špionážny program mohol byť voči zmieneným osobám použitý, píše AP. Calcalist uviedol, že niektoré prípady sa týkali izraelskej spoločnosti NSO Group.



Vyspelý sledovací program Pegasus tejto spoločnosti umožňuje jeho operátorovi nabúrať sa do mobilného telefónu a získať prístup k obsahu zariadenia, ako aj k záznamom o jeho polohe. Po celom svete vyvolal kontroverzné reakcie, keď sa vlani objavili odhalenia, že softvér bol zneužitý proti novinárom, odporcom vlád a aktivistom v krajinách ako Maďarsko, Poľsko, Saudská Arábia a Mexiko.



NSO Group odmieta akékoľvek previnenie a tvrdí, že jej technológie využívajú vlády na boj proti terorizmu a ďalším zločinom, pričom svoj produkt vyváža do iných krajín so súhlasom izraelského ministerstva obrany.