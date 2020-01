Netanjahuovmu blízkemu spolupracovníkovi hrozí obžaloba z úplatkárstva

Jeruzalem 26. januára (TASR) - Blízky spolupracovník izraelského premiéra Benjamina Netanjahua čelí obvineniam z prijímania úplatkov. Poslanec David Bitan mal podľa vyšetrovateľov prijať úplatky v celkovej výške viac ako 286.000 dolárov (260.000 eur), informovala v nedeľu agentúra AP.



Bitan je poslancom izraelského parlamentu za Netanjahuovu stranu Likud. Oficiálnu obžalobu by voči nemu mali vzniesť po tom, ako ho vypočuje generálny prokurátor Avichaj Mandelblit, uviedlo izraelské ministerstvo spravodlivosti.



Okrem úplatkárstva ho majú obviniť aj z podvodu, zo sklamania zverenej dôvery, prania špinavých peňazí a z daňových deliktov, a to v celkovo deviatich prípadoch. Úplatky mal prijímať výmenou za presadzovanie obchodných záujmov bohatých biznismenov.



Týchto trestných činov sa mal dopustiť, keď pôsobil ako viceprimátor mesta Rišon le-Cijon v strednom Izraeli, a ako poslanec Knesetu.



Vypočúvanie pred generálnym prokurátorom by mal Bitan absolvovať v apríli tohto roku. Prokurátor Mandelblit ho vopred upovedomil, že po výsluchu voči nemu pravdepodobne vznesie oficiálnu obžalobu, uviedol denník The Jerusalem Post.



Netanjahu začiatkom januára nominoval Davida Bitana (59) za ministra poľnohospodárstva. Ten však neočakávane o niekoľko dní svoju kandidatúru stiahol. Momentálne je pod tlakom, aby sa v súvislosti s obvineniami vzdal aj svojho poslaneckého mandátu. On sám obvinenia z prijímania úplatkov popiera.



V rokoch 2016-17 pôsobil Bitan ako šéf parlamentnej frakcie vládnych poslancov. Tejto funkcie sa však vzdal kvôli policajnému vyšetrovaniu vedenému voči jeho osobe.



David Bitan je v poradí tretím popredným politikom Likud, ktorý čelí obžalobe zo spáchania trestných činov. Samotný premiér Netanjahu bol v novembri obžalovaný z podvodu, sklamania dôvery a úplatkárstva. Podobným obvineniam čelí aj Chaim Kac, ktorý z tohto dôvodu vlani odstúpil z postu ministra sociálnych vecí.