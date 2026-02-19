Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Netanjahu:Pred demilitarizáciou Pásma Gazy nebude žiadna rekonštrukcia

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Jednou z najcitlivejších otázok, ktorými sa Rada mieru zaoberá, je práve budúcnosť Hamasu. Hnutie má stále na tomto palestínskom území vplyv.

Autor TASR
Jeruzalem 19. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok uviedol, že k rekonštrukcii vojnou zničeného Pásma Gazy nedôjde, kým nebude odzbrojené palestínske militantné hnutie Hamas. Jeho vyjadrenia prišli v deň ustanovujúceho zasadnutia Rady mieru, ktorej vznik inicioval americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Približne dve desiatky svetových lídrov a vysokých predstaviteľov sa vo štvrtok stretli na prvom zasadnutí Rady, ktorá bola zriadená po tom, ako Spojené štáty, Katar a Egypt v októbri dohodli prímerie s cieľom zastaviť dva roky trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. Trump vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty poskytnú Rade desať miliárd dolárov. Okrem toho v prejave vo Washingtone na jej ustanovujúcom zasadnutí oznámil, že deväť jej členov prisľúbilo sedem miliárd dolárov na balík pomoci pre Pásmo Gazy.

S naším spojencom USA sme sa dohodli, že pred demilitarizáciou Gazy nedôjde k žiadnej rekonštrukcii,“ povedal Netanjahu v prejave na vojenskom ceremoniáli, ktorý odvysielala izraelská televízia.

Jednou z najcitlivejších otázok, ktorými sa Rada mieru zaoberá, je práve budúcnosť Hamasu. Hnutie má stále na tomto palestínskom území vplyv, píše AFP.

Odzbrojenie militantov je ústrednou izraelskou požiadavkou a kľúčovým bodom v rokovaniach o ďalšej fáze prímeria. Izrael v tejto súvislosti navrhol prísne opatrenia vrátane zhabania malých osobných strelných zbraní príslušníkov Hamasu.

Zatiaľ nie je jasné, či a do akej miery sa palestínsky technokratický výbor zriadený na riešenie každodennej správy Gazy bude zaoberať otázkou demilitarizácie.
