Netanjahu:Vojenský tlak Izraela a politika USA je víťazná kombinácia

Tel Aviv 12. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ocenil v pondelok prepustenie americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra, ktorého od októbra v Pásme Gazy zadržiavalo palestínske militantné hnutie Hamas. Vyzdvihol tiež „politický tlak“ zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa prepustenie rukojemníka uskutočnilo, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Toto je veľmi emotívny moment – Edan Alexander sa vrátil domov. Objímame ho a objímame jeho rodinu. Dosiahli sme to vďaka nášmu vojenskému tlaku a politickému tlaku, ktorý vyvíjal prezident Trump. Toto je víťazná kombinácia,“ povedal Netanjahu vo videoposolstve, ktoré zverejnil jeho úrad.



Izraelská armáda medzitým uviedla, že prepustený rukojemník Edan Alexander už prešiel cez hranice z Gazy na izraelské územie. „Vracajúci sa rukojemník je momentálne na ceste do prijímacieho bodu v južnom Izraeli, kde sa stretne so svojou rodinou,“ uviedla armáda vo vyhlásení.



Hamas potvrdil, že jeho ozbrojené krídlo prepustilo v pondelok 21-ročného Edana Alexandra, zadržiavaného v Gaze po útoku militantov na Izrael v októbri 2023. K jeho prepusteniu došlo bezprostredne pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízkom východe.



Zdroj blízky tomuto militantnému hnutiu uviedol, že Alexandra odovzdali do rúk Červeného kríža v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. K jeho prepusteniu došlo deň potom, čo Hamas oznámil, že vstúpil do priamych rokovaní s Washingtonom o prímerí.



Prepustený Alexander, ktorý vyrastal v USA a slúžil v izraelskej armáde, je vzhľadom na okolnosti v dobrom stave a je v poriadku, citoval podľa agentúry DPA izraelský spravodajský server Ynet jeho starú matku Vardu Ben Baruchovú.



Predpokladá sa, že Alexander je posledným živým rukojemníkom v Gaze s americkým občianstvom, píše AFP. Netanjahu v pondelok vyhlásil, že jeho prepustenie prebehne bez toho, aby Izrael ponúkol čokoľvek ako protihodnotu. Podľa Netanjahua zadržiava hnutie Hamas v tejto palestínskej enkláve ešte 21 rukojemníkov, ktorí sú stále nažive.