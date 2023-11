Netanjahu:Vojna Izraela s Hamasom bude po skončení prímeria pokračovať

Jeruzalem 23. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu telefonicky oznámil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, že po vypršaní dočasného prímeria bude jeho krajina pokračovať vo vojne proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



"Chcem, aby to bolo jasné: vojna pokračuje. Budeme v nej pokračovať, kým nedosiahneme všetky naše ciele," povedal Netanjahu. Štvordňové prímerie medzi Izraelom a Hamasom by malo začať platiť vo štvrtok. Hamas môže prímerie predĺžiť prepustením ďalších rukojemníkov, ktorých zadržiava.



Netanjahu však spolu s ostatnými členmi svojho vojnového kabinetu na tlačovej konferencii povedal, že bude pokračovať vo vojne, kým nebude Hamas úplne zničený a kým nebude prepustených všetkých 240 rukojemníkov.



Dohoda zahŕňa prímerie v Pásme Gazy a zintenzívnenie vstupu vozidiel s humanitárnou pomocou, zdravotníckymi potrebami či palivom do všetkých oblastí tejto enklávy. Jej súčasťou je aj prepustenie 50 izraelských žien a detí vo veku do 19 rokov, ktorých držia ako rukojemníkov, výmenou za prepustenie 150 palestínskych žien a detí väznených v Izraeli.



Vodca izraelskej radikálnej pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit) a minister pre vnútornú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir označili schválenú dohodu o prepustení časti izraelských a zahraničných rukojemníkov výmenou za podstatne viac palestínskych väzňov z izraelských väzníc za "nebezpečný precedens, ktorý opakuje chyby z minulosti".