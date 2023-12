Netanjahu:Vojna s Hamasom bude pokračovať, kým Izrael nedosiahne svoje

Tel Aviv 2. decembra (TASR) – Vojna proti Hamasu v Pásme Gazy bude pokračovať, kým Izrael nedosiahne všetky svoje ciele vrátane návratu všetkých rukojemníkov a zničenia tohto islamistického hnutia. Vyhlásil to v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Počas dní prímeria sa naši vojaci pripravovali na úplné víťazstvo proti Hamasu," povedal Netanjahu na prvej tlačovej konferencii od piatkového ukončenia sedemdňového prímeria.



Izraelská armáda v sobotu oznámila, že počas dňa pokračovala v úderoch v Pásme Gazy, pričom tam od skončenia prímeria zasiahla viac ako 400 cieľov.



"Urobíme všetko, aby sme (rukojemníkov Hamasu) priviedli domov, aby sme dokončili túto misiu, ale tiež zničili Hamas a zabezpečili, že Hamas už pre nás nikdy nebude hrozbou a že nebude existovať skupina, ktorá by ohrozovala Izrael z Gazy," povedal Netanjahu podľa spravodajského servera Times of Israel.



Premiér dodal, že jedinou cestou, ako dosiahnuť tento cieľ, je pokračovať v pozemnej operácii izraelskej armády v Pásme Gazy.