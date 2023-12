Netanjahu:Vojna si vyžaduje vysokú cenu, musíme však pokračovať v boji

Jeruzalem 24. decembra (TASR) - Vojna v Pásme Gazy si vyžaduje "veľmi vysokú cenu", no Izrael "nemá inú možnosť, ako pokračovať v boji". Uviedol to v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na vyhlásenie izraelskej armády, že pri bojoch na palestínskom území zahynulo od piatka 14 izraelských vojakov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Pokračujeme v plnej sile až do konca, až do víťazstva, kým nedosiahneme všetky naše ciele: zničenie hnutia Hamas, návrat našich rukojemníkov a zabezpečenie toho, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael," vyhlásil Netanjahu. Podľa jeho slov pôjde o "dlhú vojnu".



Izrael tvrdí, že od začiatku pozemnej ofenzívy v Pásme Gazy prišlo o život 153 izraelských vojakov.



Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že za uplynulý deň zaútočila na 200 cieľov v Pásme Gazy zo zeme, vzduchu a z mora. Vojaci podľa nej objavili v obytnej budove na severe Pásma Gazy skrýšu zbraní patriacu Hamasu, v ktorej našli pásy s výbušninami prispôsobené pre deti, množstvo munície a tajné dokumenty, informovala agentúra DPA.



Zbrane, granáty a výbušniny našli izraelské sily aj v meste Chán Júnis na juhu palestínskej enklávy, napísali izraelské obranné sily (IDF) v príspevku na platforme Telegram.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v sobotu večer uviedol, že armáda rozširuje svoje pozemné operácie v Pásme Gazy. Dodal, že izraelské jednotky dosiaľ zhabali alebo zničili asi 30.000 výbušných zariadení vrátane protitankových striel, ktoré patrili Hamasu.



Vojna v Gaze sa začala koordinovaným útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra. Izrael reagoval rozsiahlou pozemnou a vzdušnou ofenzívou na Pásmo Gazy. Ocitol sa však pod stupňujúcim sa medzinárodným nátlakom v súvislosti s katastrofálnou humanitárnou situáciou v tejto palestínskej enkláve.



Ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom v nedeľu informovalo, že za uplynulý deň zahynulo v Pásme Gazy 166 ľudí, celkový počet obetí od začiatku vojny sa tak podľa ministerstva zvýšil na 20.424.



Izrael trvá na tom, že za masové civilné obete v Gaze aj nepriaznivú humanitárnu situáciu je zodpovedný Hamas, ktorý využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN. Hamas to popiera.