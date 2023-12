Netanjahu:Vojna v Gaze potrvá mesiace;armáda zabila už 8000 militantov

Tel Aviv 30. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy potrvá ešte "mnoho mesiacov". Zopakoval, že izraelská operácia v Gaze potrvá dovtedy, kým sa nepodarí eliminovať militantné hnutie Hamas a zaistiť návrat všetkých izraelských rukojemníkov, informuje agentúra AFP.



"Vojna potrvá mnoho mesiacov... Zaručíme to, že Gaza prestane byť pre Izrael hrozbou. Krok za krokom likvidujeme kapacity Hamasu... A zlikvidujeme aj jeho vodcov," uviedol Netanjahu na tlačovej konferencii.



Zdôraznil, že izraelská armáda v Pásme Gazy vykonáva "komplexné" bojové operácie a potrebuje čas na dosiahnutie svojich cieľov. Doposiaľ sa podľa neho podarilo zabiť približne 8000 militantov.



Vojna medzi Izraelom a Hamasom vypukla po bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom militanti zabili približne 1140 ľudí a 240-250 odvliekli do Pásma Gazy. V Gaze stále zostáva približne 129 rukojemníkov. Tento číselný údaj zahŕňa aj 22-23 ľudí, ktorí už nie sú medzi živými.



Počas bojov v Gaze zahynulo podľa údajov palestínskej strany už vyše 21.670 ľudí. Izrael zdôrazňuje, že za masové civilné obete aj nepriaznivú humanitárnu situáciu v Gaze je zodpovedný Hamas, ktorý využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN. Hamas to popiera.



Medzinárodní vyjednávači sa v súčasnosti snažia vyrokovať ďalšie prímerie a výmenu zadržiavaných osôb medzi Izraelom a Hamasom. Týždňové zastavenie bojov z konca novembra umožnilo zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci a prepustenie časti izraelských rukojemníkov výmenou za prepustenie Palestínčanov väznených v Izraeli.