< sekcia Zahraničie
Netblocks: Afganistan obmedzil mobilný prístup na sociálne siete
Pred týždňom bol v krajine dvojdenný celoštátny výpadok internetu a mobilnej siete, čo úrady Talibanu pripísali problémom s optickou sieťou.
Autor TASR
Kábul 8. októbra (TASR) - Prístup k viacerým sociálnym sieťam vrátane Facebooku, Instagramu a Snapchatu bol v Afganistane „zámerne obmedzený“. V stredu to pre agentúru AFP potvrdila nezávislá organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a digitálne slobody po celom svete. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Obmedzenia sú teraz potvrdené u viacerých poskytovateľov, tento vzorec ukazuje na úmyselné obmedzenie,“ uviedla organizácia NetBlocks. Prerušenie podľa nej ovplyvňuje predovšetkým mobilné siete a postihnuté sú aj niektoré pevné linky.
Novinári AFP vo viacerých provinciách nemali prístup k platformám sociálnych médií na svojich mobilných telefónoch a rýchlosť pripojenia na internet bola výrazne nižšia ako zvyčajne. Vláda Talibanu nereagovala na žiadosti agentúry AFP o vyjadrenie.
Pred týždňom bol v krajine dvojdenný celoštátny výpadok internetu a mobilnej siete, čo úrady Talibanu pripísali problémom s optickou sieťou.
„Nie je pravda, že sme zaviedli zákaz internetu, ako šíria fámy,“ vyhlásil vtedy hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid v skupinovom čete s pakistanskými novinármi v aplikácii WhatsApp. Celoštátne výpadky pripísal dôsledkom „zhoršenej infraštruktúry optických káblov“, ktorá sa nahrádza.
Afganské úrady začali obmedzovať internetové pripojenie v niektorých provinciách v priebehu septembra s cieľom zabrániť „nemravnému správaniu“. Podľa agentúry AFP bolo internetové pripojenie počas niekoľkých týždňov v septembri extrémne pomalé alebo prerušované.
„Obmedzenia sú teraz potvrdené u viacerých poskytovateľov, tento vzorec ukazuje na úmyselné obmedzenie,“ uviedla organizácia NetBlocks. Prerušenie podľa nej ovplyvňuje predovšetkým mobilné siete a postihnuté sú aj niektoré pevné linky.
Novinári AFP vo viacerých provinciách nemali prístup k platformám sociálnych médií na svojich mobilných telefónoch a rýchlosť pripojenia na internet bola výrazne nižšia ako zvyčajne. Vláda Talibanu nereagovala na žiadosti agentúry AFP o vyjadrenie.
Pred týždňom bol v krajine dvojdenný celoštátny výpadok internetu a mobilnej siete, čo úrady Talibanu pripísali problémom s optickou sieťou.
„Nie je pravda, že sme zaviedli zákaz internetu, ako šíria fámy,“ vyhlásil vtedy hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid v skupinovom čete s pakistanskými novinármi v aplikácii WhatsApp. Celoštátne výpadky pripísal dôsledkom „zhoršenej infraštruktúry optických káblov“, ktorá sa nahrádza.
Afganské úrady začali obmedzovať internetové pripojenie v niektorých provinciách v priebehu septembra s cieľom zabrániť „nemravnému správaniu“. Podľa agentúry AFP bolo internetové pripojenie počas niekoľkých týždňov v septembri extrémne pomalé alebo prerušované.