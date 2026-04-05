Netblocks: Výpadok internetu v Iráne je najdlhším v histórii
Používatelia satelitného systému Starlink čelia v Iráne až dvom rokom vo väzení.
Autor TASR
Teherán 5. apríla (TASR) - Už viac ako mesiac trvajúci výpadok internetu v Iráne je najdlhším zaznamenaným celonárodným výpadkom v histórii. Uviedla to v nedeľu globálna monitorovacia spoločnosť Netblocks, píše TASR podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.
„Výpadok internetu v Iráne je najdlhším celonárodným výpadkom internetu, aký bol kedy v akejkoľvek krajine zaznamenaný, a svojou závažnosťou prevyšuje všetky ostatné porovnateľné prípady, keďže po 864 hodinách trvá už 37 dní,“ napísala organizácia NetBlocks na sociálnej sieti X.
Televízia BBC uvádza, že prístup k internetu má len hŕstka vládnych predstaviteľov alebo novinári a niektorí ľudia platia vysoké sumy za pripojenie prostredníctvom satelitného internetového systému Starlink.
Používatelia satelitného systému Starlink čelia v Iráne až dvom rokom vo väzení. Štátne médiá uvádzajú, že od začiatku vojny úrady zhabali stovky takýchto zariadení.
