Neter vodcu Chameneího požiadala svet, aby prerušil vzťahy s Iránom

Paríž/Teherán 28. novembra (TASR) - Neter najvyššieho iránskeho duchovného vodcu, ajatolláha Alího Chameneího, vyzvala ľudí vo svete, aby vyvíjali tlak na svoje vlády, nech prerušia vzťahy s Teheránom za to, že násilne potláča protivládne protesty Iráncov. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Faríde Morádcháníová vo videu, ktoré zverejnil jej brat žijúci vo Francúzsku, vyzvala "zásadových ľudí na celom svete", aby podporili iránskych protestujúcich. Video sa od začiatku týždňa šíri na internete po správe, že Morádcháníovú 23. novembra zatkli, ako uviedla organizácia HRANA so sídlom v USA, monitorujúca ľudské práva.



Morádcháníová je dlhoročná aktivistka, ktorej zosnulý otec bol opozičným predstaviteľom a bol ženatý s Chameneího sestrou. Morádcháníová je tak najbližším členom rodiny najvyššieho iránskeho vodcu, akého kedy zatkli. Táto vetva rodiny sa stavia proti Chameneímu už desaťročia a Morádcháníovú väznili za jej aktivizmus už viackrát.



"Žiadam zásadových ľudí vo svete, aby sa postavili na našu stranu a žiadali svoje vlády, nech nereagujú prázdnymi slovami a heslami, ale skutočnými činmi, a nech prerušia kontakty s týmto režimom," uviedla vo svojom videovyhlásení.



Protesty trvajú už tretí mesiac a iránske bezpečnostné sily pri ich potláčaní používajú ostrú muníciu, gumové projektily a slzotvorný plyn. O život prišlo už najmenej 451 ľudí vrátane 63 neplnoletých, uviedla HRANA. Ďalších 18.173 ľudí bolo zatknutých, dodala organizácia.



Napriek tvrdým zásahom demonštrácie pokračujú a rozšírili sa do miest po celom Iráne.



Nepokoje vyvolala smrť 22-ročnej Iránky kurdského pôvodu Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe v Teheráne, kam ju dali za nedodržanie prísnych pravidiel obliekania pre ženy v Iránskej islamskej republike. Protesty sa rýchlo zmenili na najväčší problém iránskeho režimu od islamskej revolúcie z roku 1979.



Irán v pondelok oznámil, že nebude spolupracovať s misiou OSN, ktorá má vyšetrovať smrteľné zásahy na protestoch a zhromaždiť o nich dôkazy. Rada OSN pre ľudské práva odhlasovala zriadenie tejto misie minulý týždeň.