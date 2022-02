Netopiere sa pri vyrušení zo zimného spánku neprebúdzajú úplne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Brno 3. februára (TASR) - Netopiere sa v prípade vyrušenia zo zimného spánku niekedy neprebudia úplne. Bolo by to pre ne energeticky náročné, a tak sa zahrejú len na najnižšiu možnú teplotu, pri ktorej sú schopné vyhodnotiť situáciu. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej tlačovej správy Akadémie vied ČR (AV ČR).Tento postup pomáha netopierom prečkať zimu bez toho, aby príliš stratili zo svojich tukových zásob, uvádzajú výskumníci z Ústavu biológie stavovcov AV ČR, Masarykovej univerzity a Veterinárnej univerzity v Brne v štúdii uverejnenej vo vedeckom časopise Journal of Thermal Biology. Vedci skúmali netopiere počas zimných mesiacov v štôlňach pri meste Rýmařov na severe Moravy, kde sa nachádza významné zimovisko netopiera veľkého.uviedol riaditeľ Ústavu biológie stavovcov AV ČR, expert na ekológiu netopierov a vedúci štúdie Jan Zukal.Ide o významný posun v doterajších zoologických poznatkoch, tvrdia odborníci. Doposiaľ totiž predpokladali, že sa netopiere v prípade vyrušenia prebúdzajú úplne. Pri takomto prebudení sa ich teplota zvyšuje na 25 stupňov Celzia a hrozí im nebezpečenstvo vyčerpania tukových zásob.Štúdia naznačuje, že hĺbka prebudenia zo stavu strnulosti sa u netopierov líši a pri opakovanom rušení je častejšie zahriatie iba o niekoľko stupňov Celzia.Vedci pozorovali dva typy netopierieho prebúdzania sa. Pri takzvanom normotermnom zahriatí vzrástla teplota o viac než 25 Celziových stupňov. Naopak pri takzvanom studenom zahriatí bol nárast telesnej teploty nižší ako 15 stupňov Celzia.Netopiere počas výskumu reagovali na vyrušenie častejšie "studeným" prebudením, a to až v 63,8 percentách prípadov.vysvetľuje Zukal.Aj napriek výsledkom tohto výskumu nie je podľa vedcov možné uvažovať o zmiernení ochrany významných zimovísk netopierov. Nevedia totiž, či podobne fungujú aj ďalšie druhy netopierov, ako napríklad podkovár malý, ktorý je najpočetnejším druhom zimujúcim v českých jaskyniach.dodal Zukal.Netopierom v miernom pásme sa počas obdobia zimného spánku striedajú dlhodobé stavy strnulosti, keď majú zníženú telesnú teplotu, a stavy chvíľkového prebudenia.