Netumbo Nandiová-Ndaitwahová bola zvolená za prvú prezidentku Namíbie

Windhoek 4. decembra (TASR) – Prvou prezidentkou Namíbie sa v utorok so ziskom 57,31 percenta hlasov stala Netumbo Nandiová-Ndaitwahová, ktorú nominovala vládna strana SWAPO. Opozícia však výsledky spochybňuje a odmieta ich uznať. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kandidát najväčšej opozičnej strany IPC získal podľa volebnej komisie 25,5 percenta hlasov.



Voľby sa konali 27. novembra, hlasovanie však bolo pre logistické problémy predĺžené až do 30. novembra. Dôvodom bol nedostatok hlasovacích lístkov, ktorý spôsoboval dlhé rady. Niektorí voliči čakali v radoch až 12 hodín, kým to vzdali a odišli. Strana IPC to označila za zámerný pokus o frustráciu voličov.



"IPC neuzná výsledky týchto volieb," uviedol v sobotu Panduleni Itula, ktorý kandidoval za IPC, pretože ich sprevádzalo "množstvo nezrovnalostí". Strana podľa neho bude "žiadať anulovanie výsledkov volieb postupmi zakotvenými v našom volebnom systéme".



Hovorca strany IPC Imms Nashinge potvrdil tento úmysel aj po zverejnení výsledkov volieb v utorok.



Novembrové prezidentské voľby boli skúškou toho, ako pevne strana SWAPO drží opraty moci, píše AFP. Strana v Namíbii vládne už 34 rokov od vyhlásenia nezávislosti od Juhoafrickej republiky v roku 1990. Strana IPC však začala získavať podporu najmä mladších voličov, pretože sa namiesto vernosti stranám z čias apartheidu zameriava na nezamestnanosť a rovnosť príležitostí.