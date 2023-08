Česká ekonómka Nerudová chce kandidovať do europarlamentu

Praha 17. augusta (TASR) — Česká ekonómka a neúspešná kandidátka v tohtoročných prezidentských voľbách Danuše Nerudová chce kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na sociálnej sieti X vo štvrtok oznámila, že sa bude uchádzať o pozíciu líderky kandidátky vládnuceho hnutia Starostovia a nezávislí (STAN), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Cítim zodpovednosť voči všetkým, ktorí mi dali hlas v prezidentskej voľbe a chceli zmenu. Populizmu sa musíme znova postaviť a ponúknuť mu alternatívu!" napísala Nerudová. Blížiace sa eurovoľby podľa nej ovplyvnia budúcnosť ČR aj Európy.



O kandidatúre podľa svojich slov intenzívne rokovala so zástupcami viacerých politických strán niekoľko posledných týždňov. Vysvetlila, že s hnutím STAN ju spája mnoho tém vrátane ochrany prírody, podpory vidieka či rovných práv pre všetkých.



"Vždy som obhajovala západné a proeurópske smerovanie a demokratické hodnoty. Bránila som nádej na lepšiu a spravodlivejšiu budúcnosť pre každého," dodala Nerudová s tým, že v tom chce pokračovať aj naďalej.



Šéf hnutia a podpredseda vlády Vít Rakušan uviedol, že ho rozhodnutie Nerudovej uchádzať sa o líderský post na kandidátke STAN potešilo. "Oceňujem, že profesorka Danuše Nerudová chce pomôcť spájať liberálne proeuópske demokratické sily," napísal na sociálnej sieti X.



Podľa českých médií bude o jej nominácii rozhodovať vo štvrtok popoludní užšie vedenie hnutia. Nerudová tento rok kandidovala aj v prezidentských voľbách, v ktorých skončila tretia so ziskom 13,9 percenta hlasov. Volilo ju takmer 780.000 ľudí.



Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia budúci rok v júni. Česi si v nich budú vyberať 21 zástupcov.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)