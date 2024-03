Neúspešní prezidentskí kandidáti v Indonézii podali sťažnosť na súde

Jakarta 27. marca (TASR)- Dvaja neúspešní kandidáti z minulotýždňových prezidentských volieb v Indonézii v stredu podali sťažnosť na tamojšom ústavnom súde. Žiadajú o anulovanie a opakovanie volieb, okrem iného za kupovanie hlasov, ktorého sa údajne dopustil zvolený prezident Prabowo Subianto. S odvolaním sa na agentúru AP o tom informuje TASR.



Subianto minulú stredu zvíťazil so ziskom takmer 59 percent, zvyšné hlasy si rozdelili bývalý guvernér hlavného mesta Jakarta Anies Baswedan a niekdajší guvernér provincie Stredná Jáva Ganjar Pranowo. Obaja neúspešní kandidáti na súde tvrdia, že voľby sprevádzali nezrovnalosti počas celej kampane.



Okrem iného poukázali na to, že Subianto si za viceprezidenta vybral Gibrama Rakabuminga Raku, napriek tomu, že ten nespĺňal ústavné požiadavky na minimálny vek kandidáta 40 rokov. Upozornili, že túto kontroverznú výnimku povolil priamo ústavný súd. Baswedan a Pranowo sú presvedčení, že Raka mal byť diskvalifikovaný.



"Ústavný súd bol vytvorený preto, aby chránil ústavu, nie preto, aby legitimizoval podvod a zločin," povedal prominentný právnik Todung Mulya Lubis, ktorý je v tíme Pranowa.



Baswedan pre zmenu upozornil, že na podporu víťaza použili štátnu pomoc. Kupovanie hlasov voličov malo údajne formu masívnej finančnej podpory so sumami podstatne vyššími, než sa vyplatili počas pandémie COVID-19.



Šéf tamojšej justície Suhartoyo odročil súd na štvrtok, keď majú vypovedať nový prezident Subianto a členovia indonézskej Všeobecnej volebnej komisiie. Verdikt sa očakáva 22. apríla a odvolať sa proti nemu už nebude možné.



Prabowo Subianto do volieb zastával funkciu ministra obrany Indonézie. Tento bývalý generál z éry diktátora Suharta podľa svojich odporcov porušoval ľudské práva a potláčal slobodu prejavu. Pri prezidentských voľbách v roku 2019 odmietol akceptovať ich výsledok, čo vtedy v metropole Jakarta viedlo k násilnostiam a smrti siedmich ľudí.